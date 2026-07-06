SAWAD ออกโรงยัน “จงฮั่น ไซ” ลาออกจากบอร์ดไม่กระทบแผนงาน

"ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น" แจง “จงฮั่น ไซ” ลาออกจากบอร์ดไม่กระทบแผนงาน มั่นใจกลุ่มทุนไต้หวันไม่ทิ้งหุ้น จับมือเป็นพันธมิตรสร้างการเติบโต
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า SAWAD การลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของนายจงฮั่น ไซ (Tzung-Han Tsai) จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารและการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าธุรกิจด้วยความมั่นคงตามแผนงานปี 2569 และจะดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป
ในขณะที่กลุ่ม Cathay Financial Holding Co.,Ltd ของไต้หวัน ซึ่งเป็นพันธมิตรความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และผู้ถือหุ้นของกลุ่ม SAWAD ยืนยันเดินหน้าประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน และยังคงสนับสนุนและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป