ADD ปั้นบัญชีบัณฑิตยุคใหม่ เจาะลึกเส้นทางธุรกิจ Startup สู่ IPO

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์และให้บริการดิจิทัลโซลูชัน เดินหน้ารุกวงการการศึกษา จับมือ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยกระดับการเรียนรู้ผ่านโปรเจกต์พิเศษ "Integrated Problem-based Learning: From Startup to IPO through ESG-Driven Value Creation" มุ่งเน้นการบ่มเพาะทักษะนักบัญชีวิถีใหม่ที่พร้อมทำงานจริงได้ทันที
ผ่านการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรม "From Zero to Listed: The Business & Finance Journey from Startup to IPO" ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรพันธ์ สินธุนาวา ประธานกรรมการบริษัท และ คุณประยูร วชิรพันธ์สถิต ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ADD ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการขับเคลื่อนธุรกิจ Startup ให้เติบโตอย่างมั่นคงจนก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมืออาชีพ
รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริงจากการนำเสนอ Integrated Problem-based Learning Project พร้อมคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับทางบริษัท ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการการขับเคลื่อนธุรกิจ Startup ไปสู่ IPO เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมสร้างความเป็นนักบัญชีมืออาชีพผ่านการลงมือปฏิบัติงานจริง พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
“ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ ADD ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน โดยผสานจุดแข็งของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เน้นความเป็น "Practical University" เพื่อผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการ เข้าใจกลไกธุรกิจตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงการระดมทุนในตลาดทุน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่องค์กรชั้นนำยุคปัจจุบันต้องการ”