SSP ยกทัพคณะผู้บริหารกระชับความสัมพันธ์ PowerChina

"เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น " นำคณะผู้บริหารร่วมหารือกับ PowerChina เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การพัฒนาตลาดพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมยกระดับความร่วมมือในโครงการต่างประเทศ โดยชูกลยุทธ์และแผนยุทธ์ศาสตร์การเป็นผู้นำพลังงานหมุนเวียนชั้นนำของไทย ฟากซีอีโอ “วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์” ระบุ SSP และ PowerChina มีความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ พร้อมพัฒนาต่อยอดสู่โครงการในอนาคต
นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ นำคณะผู้บริหารเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับ Powerchina International Group Limited ( PowerChina) พร้อมร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเจาะลึก เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่สำคัญต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งเสริมกันและกันได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการทำตลาดที่มีศักยภาพ พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนรูปแบบพลังงานสีเขียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้อย่างยั่งยืน
สำหรับ การร่วมหารือดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายอวี๋ ลี่โป กรรมการผู้จัดการ บริษัท PowerChina, นายหลวี่ โหยว รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท PowerChina Leasing และนายหยาง หย่งเหิง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท PowerChina Nuclear Engineering พร้อมคณะผู้บริหารและบุคคลสำคัญ ได้กล่าวขอบคุณ SSP ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุน PowerChina มาโดยตลอด โดยทั้งสองฝ่ายจะสามารถขยายขอบเขตความร่วมมือแบบวิน-วิน (Win-Win) ในด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตไปด้วยกัน
ทั้งนี้ PowerChina เป็นผู้รับเหมาและผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทมีข้อได้เปรียบในการบูรณาการห่วงโซ่อุตสาหกรรมอย่างครบวงจรใน 5 ขอบข่ายหลัก ได้แก่ "น้ำ, พลังงาน, เมือง, เหมืองแร่ และดิจิทัล" โดยมีธุรกิจระดับสากลครอบคลุมกว่า 134 ประเทศและภูมิภาค ทั้งนี้ ภูมิภาคอาเซียนถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาตลาดของบริษัท
บริษัทฯในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนด้านพลังงานหมุนเวียนชั้นนำของประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจในด้านพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และชีวมวลมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีโครงการกระจายอยู่ในหลายประเทศ เช่น ไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม มองโกเลีย และอินโดนีเซีย ซึ่ง PowerChina และ SSP เคยมีประสบการณ์ความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จมาด้วยกัน ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเลขนาด 48 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดจ่าวินห์ ประเทศเวียดนาม การร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโครงการสำคัญๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและความยั่งยืนให้แก่ทั้งสองฝ่าย