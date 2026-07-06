หุ้นแกว่งขึ้นรับ Fund Flow ไหลเข้าต่อเนื่อง จับตาเงินเฟ้อไทย

นักวิเคราะห์ฯ คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์อัพ โดยยังมีปัจจัยหนุนจากทิศทางของ Fund Flow ที่ยังไหลเข้าตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง และตลาดผ่อนตลายปัจจัยการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ หลังตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐฯชะลอ และวันนี้ติดตามการรายงานเงินเฟ้อเดือน มิ.ย.ของไทย พร้อมให้แนวต้าน 1,620-1,630 จุด แนวรับ 1,600 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทย [SET.X] วันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์อัพ โดยที่ยังคงมีปัจจัยหนุนจากทิศทางของกระแสเงินทุน (Fund Flow) ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทย และเข้ามาซื้อหุ้นขนาดใหญ่ต่อเนื่อง ประกอบกับตลาดมีความผ่อนคลายลงในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐที่จะปรับขึ้น หลังจากที่ตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐเริ่มชะลอตัวลง ทำให้เป็นปัจจัยที่กลับมาหนุนต่อตลาดหุ้น
ขณะที่ปัจจัยในประเทศวันนี้ติดตามการรายงานเงินเฟ้อของไทยเดือนมิ.ย. ซึ่งตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 2.7% จากเดือนก่อนที่ 2.79% หากออกมาต่ำกว่าคาดก็อาจจะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อตลาดหุ้นไทยได้เช่นกัน
โดยให้แนวต้าน 1,620-1,630 จุด แนวรับ 1,600 จุด