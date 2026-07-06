Krungthai GLOBAL MARKETเผยเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 33.18-โมเมนตัมการอ่อนค่าแผ่วลง

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย มองกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ ที่ระดับ 32.85-33.50 บาท/ดอลลาร์ และกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 33.00-33.30 บาท/ดอลลาร์ จากระดับเปิดเช้านี้ (6ก.ค.69)ที่ 33.18 บาทต่อดอลลาร์“อ่อนค่าลงเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลง"จากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ณ ระดับ 33.14 บาทต่อดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) เคลื่อนไหวไร้ทิศทางที่ชัดเจนในกรอบ Sidways (แกว่งตัวในกรอบ 33.12-33.20 บาทต่อดอลลาร์) เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดในฝั่งตลาดการเงินสหรัฐฯ ทำให้ปริมาณการทำธุรกรรมในตลาดการเงินเบาบางลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี เงินบาทเผชิญแรงกดดันด้านอ่อนค่าลงบ้าง หลังเงินดอลลาร์ยังพอได้แรงหนุนจากการทยอยอ่อนค่าลงของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ที่กลับมาอ่อนค่าเหนือโซน 161.50 เยนต่อดอลลาร์อีกครั้ง
สำหรับแนวโน้มเงินบาทเรามองว่า โมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาท (USDTHB) ที่แผ่วลงต่อเนื่อง ตามการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์ หลังผู้เล่นในตลาดได้ทยอยปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ FED จะจำกัดการอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงระยะสั้นนี้ไว้แถวโซนแนวต้าน 33.50 บาทต่อดอลลาร์ ทว่าโมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาทที่ยังมีอยู่ กอปรกับแรงซื้อของผู้เล่นในตลาดบางส่วนแถวโซนแนวรับ 33.00 บาทต่อดอลลาร์ อาจเป็นปัจจัยที่จำกัดการปรับตัวแข็งค่าขึ้นของเงินบาทได้เช่นกัน และที่สำคัญ เราประเมินว่า ผู้เล่นในตลาดอาจยังไม่รีบปรับเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ FED จนกว่าจะรับรู้รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐฯ อย่าง อัตราเงินเฟ้อ ขณะเดียวกัน ความผันผวนของหุ้นกลุ่ม AI/Semiconductor อาจยังคงช่วยหนุนเงินดอลลาร์อยู่ ทำให้โดยรวม เงินบาทอาจแกว่งตัวในกรอบ Sideways เพื่อรอรับรู้ปัจจัยใหม่ๆ เพิ่มเติม
ในเชิงเทคนิคัล หากประเมินด้วยกลยุทธ์ Trend-Following ใน Time Frame รายสัปดาห์ เงินบาท (USDTHB) ยังคงอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าลง และจะยังคงอยู่ในแนวโน้มดังกล่าว จนกว่าจะสามารถแข็งค่าทะลุโซน 32.50 บาทต่อดอลลาร์ ได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง (จับตาแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์ แถว 32.40 บาทต่อดอลลาร์) ทำให้เงินบาทอาจทยอยอ่อนค่าลงบ้าง หรืออย่างน้อยแกว่งตัว Sideways ในกรอบที่กว้าง
ในส่วนของเงินดอลลาร์นั้น เรามองว่า เงินดอลลาร์อาจเคลื่อนไหว Sideways หลังผู้เล่นในตลาดต่างรอรับรู้ปัจจัยใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ทว่า หากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงออกมาดีกว่าคาด หรือตลาดอยู่ในภาวะปิดรับความเสี่ยงอาจช่วยหนุนเงินดอลลาร์ได้