CIB เปิดฉาก “คริปโต อิลลูชัน” เร่งล่าตัว “แอ็คมี่” ขยายผล “1000x.live” และ “Wowbit”

กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ส่งชุดปฏิบัติการบุกค้น 3 จุด รวบ 3 ผู้ต้องหาคดีเว็บไซต์ “1000x.live” และ “Wowbit” หลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ตรวจยึดรถยนต์หรู สินค้าแบรนด์เนม และเครื่องประดับ มูลค่ารวมกว่า 35 ล้านบาท หลักฐานสำคัญมัด “นายวรวัฒน์” หรือ “แอ็คมี่” บงการเบื้องหลัง พบแผนเปิดเหรียญ ACT ซ้ำเติมเหยื่อ ตำรวจเร่งขยายผลพร้อมเปิดช่องให้ผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์
พลตำรวจตรี ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการ “คริปโต อิลลูชัน” (Crypto Illusion) ที่บุกทลายเครือข่ายเว็บไซต์หลอกลงทุนซึ่งมี นายวรวัฒน์ นาคแนวดี (แอ็คมี่) หรือที่รู้จักกันดีในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลว่า “ลิงดำ” เป็นหัวเรือใหญ่สั่งการอยู่เบื้องหลัง
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2569 เจ้าหน้าที่ บก.ปอศ. ได้นำหมายศาลเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ 3 จุดพร้อมกัน อันเป็นผลพวงจากการสืบสวนขยายผลกรณีเว็บไซต์ “1000x.live” และ “Wowbit” ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงเหยื่อให้หลงเชื่อและโอนเงินลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล โดยมีการสร้างผลตอบแทนปลอมและระบบเทรดลวงตาอย่างแนบเนียน การปฏิบัติการดังกล่าวนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย ประกอบด้วย นางสาวจุฑามาศ, นายอติชาต และนายศักดินา
ทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จากเครือข่ายนี้สะท้อนถึงเม็ดเงินมหาศาลที่ไหลเวียนอยู่ในขบวนการอาชญากรรมไซเบอร์ เจ้าหน้าที่ยึดรถยนต์หรูจำนวน 4 คัน มูลค่าประมาณ 25 ล้านบาท สินค้าแบรนด์เนมกว่า 42 รายการ และเครื่องประดับอีกกว่า 60 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเซิร์ฟเวอร์ควบคุมระบบ NVR รวม 21 เครื่อง ซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักในการบริหารแพลตฟอร์มลวง
หลักฐานที่ตอกย้ำความเชื่อมโยงไปถึงตัวการใหญ่คือ โฉนดที่ดินจำนวน 2 แปลงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีชื่อ นายวรวัฒน์ และนางสาวณัฐชา ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน พร้อมด้วยบัญชีธนาคาร เอกสารยืนยันตัวตน (KYC) คู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนแผนพัฒนาโปรเจกต์เหรียญ ACT หลักฐานเชิงประจักษ์เหล่านี้บ่งชี้ว่าเครือข่ายของ “แอ็คมี่” มิได้หยุดอยู่เพียงการหลอกลวงผ่านสองเว็บไซต์ แต่ยังเตรียมขยายอาณาจักรอาชญากรรมไปสู่การเปิดตัวโทเคนดิจิทัลของตนเอง เพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อรายใหม่ในโลกบิทคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัล
พลตำรวจตรี ทัศน์ภูมิ ระบุว่า จากการสืบสวนทั้งสองคดีชี้ชัดว่า นายวรวัฒน์ หรือ “แอ็คมี่” คือตัวการสำคัญผู้บงการขบวนการหลอกลงทุนนี้ทั้งหมด โดยมีพฤติการณ์ใช้เทคโนโลยีปิดบังอำพรางตัวตนและสั่งการผ่านทีมงาน
สำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเว็บไซต์ “1000x.live” และ “Wowbit” สามารถเข้าแจ้งความร้องทุกข์ด้วยตนเองได้ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) โดยตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ยังคงเดินหน้าขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและเส้นทางการเงิน เพื่ออายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมและติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป