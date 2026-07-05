ผอ. FBI ซุกหุ้นบิทคอยน์ สะเทือนการเมืองสหรัฐฯ ปมผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานข่าวเชิงลึกจากวอชิงตันเขย่าวงการการเมืองและตลาดคริปโทเคอร์เรนซีสหรัฐฯ เมื่อ แคช พาเทล (Kash Patel) ผู้อำนวยการสำนักสอบสวนกลางหรือ FBI ตกเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังมีการเปิดเผยพฤติกรรมการละเลยแจ้งครอบครองหุ้นใน Strategy บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่มีสถานะเป็นผู้ถือครองบิทคอยน์รายใหญ่ของโลกและเป็นคู่สัญญากับรัฐบาล การยื่นเอกสารล่าช้ากว่ากำหนดนานหลายเดือนจุดชนวนคำถามสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการระดับสูง ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งทางจริยธรรมที่ขยายวงกว้างในกลุ่มผู้กำหนดนโยบายสหรัฐฯ ยุคที่สินทรัพย์ดิจิทัลกำลังสร้างรายได้มหาศาลแซงหน้าธุรกิจดั้งเดิม
รายงานจาก NOTUS สำนักข่าวไม่แสวงหากำไรและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเปิดเผยว่า แคช พาเทล ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท Strategy มูลค่าระหว่าง 100,001 ถึง 250,000 ดอลลาร์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 แต่กลับพบว่าข้อมูลการลงทุนดังกล่าวกลับไม่ได้ถูกระบุไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งถือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย STOCK Act อย่างชัดเจน เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ข้าราชการและนักการเมืองระดับสูงต้องรายงานการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน 1,000 ดอลลาร์ ภายในเวลาไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ทำธุรกรรม
ความเคลื่อนไหวล่าสุดปรากฏในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยผู้อำนวยการ FBI ได้ยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งชี้แจงว่าความผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากความพลั้งเผลอโดยไม่ตั้งใจ และยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นในการลงทุนครั้งนี้ น่าสังเกตว่า Strategy หรือที่เคยรู้จักกันในนาม MicroStrategy มีสถานะเป็นผู้รับเหมาและคู่สัญญารายสำคัญของรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผลให้การถือครองหุ้นโดยผู้กุมอำนาจในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสูงสุดอย่าง FBI กลายเป็นประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามในแง่ของความโปร่งใส
อย่างไรก็ตามวิกฤตศรัทธาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่เชิงโครงสร้างของกฎหมาย STOCK Act ที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมักถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกรัฐสภาและนักวิเคราะห์ว่าขาดบทลงโทษที่รุนแรงพอจะยับยั้งพฤติกรรมมิชอบ กล่าวคือ ผู้ที่ฝ่าฝืนเป็นครั้งแรกจะถูกปรับเพียง 200 ดอลลาร์เท่านั้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยนิดและเทียบไม่ได้เลยกับมูลค่าการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอระดับแสนหรือล้านดอลลาร์ของบรรดาผู้กำหนดนโยบาย
ประเด็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินล่าช้าไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้อำนวยการ FBI เพียงรายเดียว ในทำนองเดียวกัน ศรี ธเนดาร์ (Shri Thanedar) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ก็เคยดึงเช็งในการรายงานการลงทุนใน Strategy มูลค่า 15,001 ถึง 50,000 ดอลลาร์ ที่ทำไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 แต่กลับปล่อยเวลาล่วงเลยไปจนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 จึงยอมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
สิ่งที่น่าจับตาคือ เหตุการณ์อื้อฉาวของผู้อำนวยการ FBI ครั้งนี้ เกิดขึ้นไล่เลี่ยกับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีของเขาสามารถโกยรายได้เข้ากระเป๋าไปมากกว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ตลอดปี พ.ศ. 2568 ซึ่งสร้างผลกำไรมหาศาลแซงหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันเป็นรากฐานเดิมของตระกูลไปเรียบร้อยแล้ว การเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้ส่งผลให้สมาชิกรัฐสภาจำนวนมากออกมาโจมตีผู้นำประเทศว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำมาหากินเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการออกเหรียญมีมส่วนตัว แพลตฟอร์มคริปโตภายใต้ชื่อ World Liberty Financial ตลอดจนธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ของบุตรชาย
ขณะที่โดยภาพรวมวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นรอบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเอกสารที่ส่งช้ากว่ากำหนด หากแต่เป็นภาพสะท้อนของเม็ดเงินในโลกดิจิทัลที่กำลังทรงอิทธิพลเหนือการเมืองระดับโลก เมื่อผลตอบแทนจากคริปโตและบิทคอยน์หอมหวานจนสามารถดึงดูดใจได้ทั้งประธานาธิบดีไปจนถึงหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงสูงสุด คำถามสำคัญที่สังคมอเมริกันต้องขบคิดต่อคือ ขอบเขตจริยธรรมของข้าราชการยุคใหม่ควรอยู่ตรงไหน และกฎหมายที่มีอยู่จะสามารถควบคุมตรวจสอบความมั่งคั่งแฝงเหล่านี้ได้อย่างเท่าทันจริงหรือไม่