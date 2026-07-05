เจาะ 20 หุ้นแบงก์-พลังงาน เขียวยกแผงรับเงินหมุนเข้าครึ่งปีหลัง

ตลาดหุ้นไทยช่วงนี้คึกคักอย่างมาก โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคารและพลังงานยังเป็นสองกลุ่มที่ได้รับความสนใจมากที่สุดของตลาด และราคาปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงพาไปส่อง10หุ้นแบงก์ และ 10 หุ้นพลังงาน ที่ราคาปรับตัวขึ้นมามากสุดในช่วงครึ่งปี 2569
1.BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69อยู่ที่ +73.08%,รอบ 1 สัปดาห์ +16.13%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 45.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 45.00/21.60 บาท,ค่าP/E 10.08 เท่า,ปันผล YTD ปี67 อยู่ที่ 2.89%,มาร์เก็ตแคป 331,009.28 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ยต่ำกว่าราคาหุ้นปัจจุบันจึงไม่มี Upside
2.KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +52.21%,รอบ 1 สัปดาห์ +3.50%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 103.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 105.00/46.00 บาท,ค่าP/E 13.08 เท่า,ปันผลYTD ปี 67 อยู่ที่ 5.22%,มาร์เก็ตแคป 92,676.37 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ยต่ำกว่าราคาหุ้นปัจจุบันจึงไม่มี Upside จาก Consensus แต่กลับมี Downside ประมาณ 8%
3.CREDIT ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +43.23%,รอบ 1 สัปดาห์ +15.62%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 22.20 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 23.30/14.70 บาท,ค่า P/E 6.41 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 4.41%,มาร์เก็ตแคป 27,413.43 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 32-35 บาท Upside สูง ธนาคารขนาดเล็กที่กำไรยังเติบโต และ Valuation ยังไม่แพง
4.KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +41.59%,รอบ 1 สัปดาห์ +9.59%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 40.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 40.00/21.10 บาท,ค่าP/E 11.42 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 6.68%,มาร์เก็ตแคป 559,042.45 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 43-45 บาท Upside จำกัด ยังเป็นหุ้นเด่นของหลายโบรกจากกำไรที่แข็งแกร่ง
5.TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +26.73%,รอบ 1 สัปดาห์ +4.92%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 2.56 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52 สัปดาห์ 2.58/1.80บาท,ค่าP/E 10.82 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 5.58%,มาร์เก็ตแคป 249,782.63 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ยบางโบรกให้เป้าสูงถึง 2.60 บาท
6.KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่+19.79%,รอบ 1สัปดาห์ +8.37%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 233.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52 สัปดาห์ 234.00/154.00 บาท,ค่าP/E 10.86 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 6.02%,มาร์เก็ตแคป 552,053.33 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 245-255 บาท Upside ปานกลาง ได้แรงหนุนจากธุรกิจค่าธรรมเนียมและ Digital Banking
7.TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +19.74%,รอบ 1 สัปดาห์ +6.08%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 69.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 70.25/46.00 บาท,ค่า P/E8.96 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 5.02%,มาร์เก็ตแคป 73,140.21 ล้านบาท,ราคา Downside ประมาณ 13% เนื่องจากราคาหุ้นอยู่เหนือราคาเป้าหมายเฉลี่ย และยังสูงกว่าราคาเป้าหมายสูงสุดของ IAA ที่ 68 บาท จุดเด่นยังคงเป็นเงินปันผลระดับสูงและฐานกำไรที่มั่นคง
8.BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +13.57%,รอบ 1 สัปดาห์ +9.38%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 192.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 193.00/139.50 บาท,ค่าP/E 8.28 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 5.19%,มาร์เก็ตแคป 367,452.26 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 200-210 บาท Upside เล็กน้อย ราคาปรับขึ้นมามากแล้ว แต่ยังเป็นหุ้น Value เด่น
9.SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +10.43%,รอบ 1 สัปดาห์ +5.86%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 153.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 154.00/117.00 บาท,ค่า P/E 11.44 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 7.35%,มาร์เก็ตแคป 516,850.97 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 165-170 บาท Upside ปานกลาง ธุรกิจ Digital และ Wealth Management ยังเป็นแรงหนุน
10.TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +10.41%,รอบ 1 สัปดาห์ +3.83%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 122.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 122.00/97.25 บาท,ค่าP/E 14.47 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 6.35%,มาร์เก็ตแคป 97,678.77 ล้านบาท,ราคา Downside ราว 8–9% ราคาหุ้นซื้อขายสูงกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ IAA และสูงกว่าราคาเป้าหมายสูงสุดของนักวิเคราะห์บางส่วนแล้ว
10 หุ้นโรงไฟฟ้า
1.GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ 127.37%,รอบ 1 สัปดาห์ +0.93%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 4.32 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 4.42/1.51 บาท,ค่าP/E 20.66 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 2.69%,มาร์เก็ตแคป 38,372.53 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ยโบรก 4.44 บาท Upside จำกัด จากราคาเริ่มเข้าใกล้เป้าหมายเฉลี่ย แต่บางโบรกให้เป้าสูงถึง 5.20-5.65 บาท
2.IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +85.86%,รอบ 1 สัปดาห์ +4.55%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 1.84 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.34/0.77 บาท,ค่า P/E 6.81 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 0.54%,มาร์เก็ตแคป 37,599.33 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ย ประมาณ 1.8-2.0 บาท Upside เล็กน้อย ขึ้นอยู่กับค่าการกลั่น (GRM) และธุรกิจปิโตรเคมีฟื้นตัว
3.WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +66.67%,รอบ 1 สัปดาห์ -0.71%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 7.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 7.20/3.06 บาท,ค่า P/E 24.44 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 3.61%,มาร์เก็ตแคป 26,775.00 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ยประมาณ 7.0-7.3 บาท ยังมี Upside หาก Data Center และการใช้น้ำอุตสาหกรรมเติบโตต่อเนื่อง
4.GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +52.10%,รอบ 1 สัปดาห์ +6.28%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 63.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 68.50/39.50 บาท,ค่า P/E 10.65 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 5.12%,มาร์เก็ตแคป 948,679.69 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ยประมาณ 73-74 บาท Upside ค่อนข้างสูง จากธุรกิจไฟฟ้า Data Center และ Digital Infrastructure
5.TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +39.58%,รอบ 1 สัปดาห์ +7.49%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 50.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 56.75/27.00 บาท,ค่าP/E 3.67 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 3.58%,มาร์เก็ตแคป 112,250.24 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ยประมาณ 34-60 บาท ยังมี Upside หากค่าการกลั่นยังแข็งแกร่งและโครงการ CFP เดินหน้าได้ตามแผน
6.BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +35.58%,รอบ 1 สัปดาห์ +6.02%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 35.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 40.75/24.20 บาท,ค่า P/E 7.47 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 3.00%,มาร์เก็ตแคป 51,910.58 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 41.89 บาท Upside สูง โบรกส่วนใหญ่ยังแนะนำซื้อ
7.SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +30.51%,รอบ 1 สัปดาห์ +2.67%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 7.70 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 8.20/4.28 บาท,ค่า P/E 3.62 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 5.84%,มาร์เก็ตแคป 33,386.45 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 8.37 บาท Upside ปานกลาง ได้อานิสงส์จากค่าการกลั่นและเงินปันผลสูง
8.GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่+29.86%,รอบ 1สัปดาห์ +6.25%,ล่าสุด3 ก.ค.ปิด46.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 47.75/28.50 บาท,ค่าP/E 18.89 เท่า,ปันผลYTD ปี 67 อยู่ที่ 3.10%,มาร์เก็ตแคป 131,822.35 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ยต่ำกว่าราคาหุ้นปัจจุบัน จึง ไม่มี Upside
9.BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +22.70%,รอบ 1 สัปดาห์ +0.58%,ล่าสุด 3 ก.ค.ปิด 17.30 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 17.90/10.20 บาท,ค่า P/E 25.88 เท่า,ปันผลYTD ปี 67 อยู่ที่ 2.38%,มาร์เก็ตแคป 45,099.37 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ยประมาณ 18-20 บาท ยังมี Upside หากต้นทุนก๊าซลดลงและกำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง
10.RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่+15.25%,รอบ 1สัปดาห์ +10.57%,ล่าสุด3 ก.ค.ปิด34.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 34.25/24.20 บาท,ค่าP/E 11.87 เท่า,ปันผลYTDปี67 อยู่ที่ 4.71%,มาร์เก็ตแคป 73,950.00 ล้านบาท,ราคาเป้าหมายเฉลี่ยต่ำกว่าราคาหุ้นปัจจุบันจึงไม่มี Upside เพราะราคาหุ้นปรับขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมา
ส่วนหุ้นพลังงานมีผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปีเกิน 10% ยังมีอีก 2 หุ้น คือ PTTEP +16.37% และ PTT+15.63%