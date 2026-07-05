รัสเซียเอาจริง! ดีเดย์1กันยายน เริ่มใช้“รูเบิลดิจิทัล”

ผู้ว่าแบงก์ชาติรัสเซียเผยขณะนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วในเชิงเทคนิคสำหรับการใช้รูเบิลดิจิทัลอย่างกว้างขวาง โดยธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบและผู้ค้าปลีกรายใหญ่จะเข้าร่วมนับจากวันที่ 1 ก.ย. อย่างไรก็ตาม ขณะที่รัสเซียเดินหน้าโปรเจ็กต์ CBDC เต็มสูบ อเมริกากลับเตรียมแช่แข็งโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางจนถึงปี 2030
แผนการสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) ของรัสเซียกำลังจะเกิดขึ้นจริง หลังผ่านไปเกือบ 3 ปีนับจากที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ลงนามรับรองกฎหมายเปิดทางให้รูเบิลดิจิทัลเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
เดือนก.ค.ปีที่แล้ว สภาดูมา หรือสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซีย ผ่านกฎหมายที่กำหนดให้ธนาคารขนาดใหญ่ต้องเตรียมพร้อมยอมรับสกุลเงินดิจิทัลนี้ภายในวันที่ 1 ก.ย. 2026
ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสฯ (2 ก.ค.) อาร์ไอเอ โนวอสตีรายงานว่า เอลวิรา นาบิอุลลินา ผู้ว่าการธนาคารกลางรัสเซีย ประกาศระหว่างการประชุมทางการเงินของธนาคารกลางว่า จะเปิดให้ประชาชนใช้รูเบิลดิจิทัลอย่างกว้างขวางตั้งแต่ต้นเดือนก.ย.ที่จะถึง
แบงก์ชาติรัสเซียระบุว่า รูเบิลดิจิทัลจะหมุนเวียนเข้าสู่ระบบรวมกับเงินสดและเงินที่ไม่ใช่เงินสด ไม่ใช่มาแทนที่เงินเหล่านั้น โดยที่ประชาชนสามารถเปิดกระเป๋าเงินดิจิทัลผ่านแอปธนาคารที่เชื่อมกับแพลตฟอร์มรูเบิลดิจิทัล และบุคคลทั่วไปไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจาก CBDC
ตามไทม์ไลน์ของแบงก์ชาติรัสเซีย ธนาคารขนาดใหญ่จะต้องให้บริการรูเบิลดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.ที่จะถึง พร้อมกับผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีรายได้ปีละ 120 ล้านรูเบิลขึ้นไป ที่จะต้องรับชำระเงินด้วยรูเบิลดิจิทัล
ในส่วนแบงก์ที่มีใบอนุญาตทำธุรกิจการธนาคารครบวงจร และผู้ค้าปลีกที่มีรายได้ปีละ 30 ล้านรูเบิลขึ้นไป จะต้องเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2027 และตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2028 สำหรับแบงก์อื่นๆ และผู้ค้าปลีกขนาดเล็ก
อย่างไรก็ตาม เดอะ มอสโก ไทมส์รายงานว่า ขณะที่ผู้นำทางการเงินของรัสเซียกระตือรือร้นกับเงินดิจิทัลสกุลใหม่ แต่กลับไม่สามารถกระตุ้นความสนใจของประชาชน โดยอ้างอิงผลสำรวจของหน่วยงานจัดทำโพลล์ของรัฐบาลที่พบว่า คนรัสเซียไม่เข้าใจว่า ทำไมตนเองจึงต้องมีเงินรูปแบบที่สาม นอกเหนือจากเงินสดและตัวเลือกที่ไม่ใช่เงินสด
สื่อแห่งนี้สำทับว่า ธนาคารกลางเล็งโน้มน้าวให้ธนาคารอื่นๆ เข้าร่วม โดยเสนอค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายสำหรับธุรกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแค่รายการละ 0.67 รูเบิล (ไม่ถึง 0.01 ดอลลาร์)
อนึ่ง นอกจากรูเบิลดิจิทัลแล้ว รัสเซียยังเล็งใช้สัญญาอัจฉริยะ ซึ่งจัดเก็บโค้ดที่ใช้ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์และโปรเจ็กต์บนบล็อกเชนอื่นๆ สำหรับภาคธุรกิจ
นาบิอุลลินาเสริมว่า แบงก์ชาติยังกำลังพิจารณาให้ธนาคารพาณิชย์ให้บริการกระเป๋าเงินรูเบิลดิจิทัลที่จะบันทึกในงบดุลของธนาคาร แทนที่จะให้กระเป๋าเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาติเท่านั้น
ผู้ว่าแบงก์ชาติรัสเซียสำทับว่า ต้องการให้รูเบิลดิจิทัลเป็นที่ต้องการทั้งในหมู่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจ รวมถึงอยากให้ใช้ได้อย่างสะดวกสบาย โดยธนาคารกลางกำลังหารืออย่างจริงจังกับแบงก์พาณิชย์ว่า ควรพัฒนาฟังก์ชันอะไรบ้างและจะดำเนินการอย่างไร
นาบิอุลลินายังเผยว่า ธนาคารกลางกำลังหารือเกี่ยวกับการใช้สเตเบิลคอยน์ในการชำระเงินระหว่างประเทศ แต่จะเป็นแค่ส่วนเสริม ไม่ได้มาแทนที่รูเบิลดิจิทัล รวมทั้งยังไม่มีแผนเปิดใช้สเตเบิลคอยน์ภายในประเทศ
ขณะเดียวกัน รัสเซียกำลังพัฒนาร่างกฎหมายกำกับดูแลคริปโตอย่างครอบคลุม อย่างไรก็ดี แม้เดิมกำหนดเริ่มบังคับใช้กฎหมายนี้ในวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา แต่มีรายงานว่า รัฐสภาขอเลื่อนการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ออกไปก่อน
ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นขณะที่สหภาพยุโรป (อียู) เดินเกมสกัดระบบการเงินดิจิทัลของรัสเซีย
เดือนที่แล้ว บรัสเซลส์เสนอมาตรการแซงก์ชันใหม่ที่ขยายผลครอบคลุมการแบนแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่ช่วยมอสโกหลบเลี่ยงข้อจำกัด
อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เผยว่า มาตรการแซงก์ชันที่เสนอจะเพิ่มรายชื่อนิติบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในอียู 20 รายชื่อ ซึ่งรวมถึงแบงก์ แพลตฟอร์มคริปโต และผู้ค้าน้ำมัน ที่ทำธุรกิจกับหน่วยงานและบุคคลของรัสเซียที่กำลังถูกนานาชาติแซงก์ชัน
นอกจากนี้ ขณะที่รัสเซียกำลังผลักดันรูเบิลดิจิทัล อเมริกากลับเหลืออีกเพียงขั้นตอนเดียวในการออกกฎหมายห้ามธนาคารกลาง (เฟด) ออกหรือสร้าง CBDC จนถึงปี 2030
สมาชิกรัฐสภาบางคนของอเมริกาและกองเชียร์คริปโตเตือนว่า สกุลเงินดิจิทัลนี้อาจปูทางสู่การสอดแนมทางการเงินเชิงลึก นอกจากนั้นยังมีความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของสเตเบิลคอยน์ของเอกชน โดยต้นปีนี้ วุฒิสภาได้ผลักดันกฎหมายแบน CBDC ในอเมริกา
เดือนที่ผ่านมา มีการเพิ่มเนื้อหาในร่างกฎหมายปฏิรูปด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งกำหนดให้แบนการออก CBDC เป็นการชั่วคราวจนถึงปี 2030
อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กลับปฏิเสธลงนามรับรองร่างกฎหมายดังกล่าวในนาทีสุดท้าย โดยบอกว่า ประเด็นนี้มีความสำคัญเพียงน้อยนิด และเรียกร้องให้คองเกรสส์ผ่านร่างกฎหมายจำกัดสิทธิ์การออกเสียงเลือกตั้งที่ยังเป็นข้อถกเถียงก่อน