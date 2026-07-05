KBANK คาดกรอบบาทสัปดาห์นี้ 32.70-33.40 จับตาตัวเลขเงินเฟ้อไทย

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มองกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ (6-10 ก.ค.) ที่ระดับ 32.70-33.40 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดวันศุกร์ที่ 3 ก.ค. ที่ 33.14 บาท/ดอลลาร์
ทั้งนี้ในช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยโดยมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคาทองคำในตลาดโลก และทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งซื้อสุทธิทั้งหุ้นและพันธบัตรไทย อย่างไรก็ดี เงินบาทลดช่วงบวกและกลับไปอ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงกลางสัปดาห์สอดคล้องกับสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชีย และเงินเยน (ที่ทำสถิติอ่อนค่าสุดในรอบ 40 ปี) สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่ได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ถึงโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด และความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน
เงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง โดยแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ที่ 33.13 บาท/ดอลลาร์ ในช่วงท้ายสัปดาห์ตามการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่ เงินดอลลาร์ เผชิญแรงขายท่ามกลางกระแสการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจไม่รีบปรับขึ้นดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากตลาดตีความถ้อยแถลงของประธานเฟดว่าเป็นท่าทีในเชิง Dovish (นาย เควิน วอร์ช กล่าวว่า การคาดการณ์เงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้ปรับตัวลงตลอดในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา) ประกอบกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาด
สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างสัปดาห์ 29 มิ.ย.-3 ก.ค. 2569 นั้น นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยที่ 26,095 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 11,220 ล้านบาท (ซื้อสุทธิพันธบัตร 11,224 ล้านบาท หักตราสารหนี้หมดอายุ 4 ล้านบาท)
ส่วนในสัปดาห์หน้าปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนี ISM/PMI ภาคบริการ และยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย. จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รวมถึงบันทึกการประชุมเฟดเมื่อ 16-17 มิ.ย.
นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามข้อมูลเงินเฟ้อ CPI และ PPI เดือนมิ.ย. ของจีน และ PPI เดือนมิ.ย. ของญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน