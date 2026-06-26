สหภาพยุโรปจ่อเก็บภาษีพนันออนไลน์ 1% ครั้งแรกครอบคลุม 27 ประเทศสมาชิก

สหภาพยุโรปเข้าใกล้การบังคับใช้ภาษีการพนันออนไลน์เป็นครั้งแรกในระดับกลุ่ม หลังข้อเสนอเก็บภาษี 1% จากรายได้รวมของผู้ประกอบธุรกิจพนันออนไลน์ทั่ว 27 ประเทศสมาชิกมีแรงหนุนเพิ่มขึ้นในการเจรจางบประมาณระยะยาวของสหภาพ คณะกรรมาธิการยุโรปยืนยันอยู่ระหว่างประเมินข้อเสนออย่างเป็นทางการแล้ว ท่ามกลางแรงต้านจากมอลตาซึ่งอุตสาหกรรมพนันคิดเป็นสัดส่วนราว 10% ของ GDP ประเทศ
ข้อเสนอนี้ริเริ่มโดย วิคเตอร์ เนเกรสคู (Victor Negrescu) สมาชิกรัฐสภายุโรปชาวโรมาเนียและรองประธานรัฐสภายุโรป เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ในฐานะแหล่งรายได้ใหม่สำหรับงบประมาณสหภาพยุโรป กลุ่ม Socialists and Democrats ประเมินว่าภาษีอัตรา 1% ของรายได้รวมจะสร้างรายได้ 2.3-4.6 พันล้านดอลลาร์ต่อปี หรือสะสมรวม 16,000-32,000 ล้านดอลลาร์ตลอดวงรอบงบประมาณ 7 ปี (ปี 2571-2577) ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวมีแผนนำไปใช้ด้านการศึกษา เยาวชน สุขภาพจิต และการป้องกันการติดการพนัน โดยเป็นภาษีเพิ่มเติมที่ไม่ได้ยกเลิกภาษีระดับชาติที่แต่ละประเทศเก็บอยู่แล้ว
เนเกรสคูยกตัวเลขตลาดมืดเป็นฐานในการผลักดันข้อเสนอ โดยอ้างข้อมูลอุตสาหกรรมที่ชี้ว่าผู้ประกอบการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายครองสัดส่วนสูงถึง 71% ของตลาดยุโรป คิดเป็นมูลค่าราว 92,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2567 เทียบกับผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตซึ่งมีปริมาณเพียง 38,000 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขช่องว่างระหว่างตลาดถูกกฏหมาย และตลาดเถื่อนขนาดนี้คือหัวใจของข้อโต้แย้งว่าการกำกับดูแลระดับสหภาพอาจมีประสิทธิภาพกว่าการปล่อยให้แต่ละประเทศสมาชิกทำคนละทิศ
ขณะที่กระแสการกวาดล้างระดับชาติในยุโรปเดินหน้าอยู่ก่อนแล้ว โดยเนเธอร์แลนด์ประกาศห้ามโฆษณาพนันและฟ้องร้องผู้ประกอบการผิดกฎหมายรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ขณะที่ฟินแลนด์เพิ่งได้รับชัยชนะทางคดีอาญาในการดำเนินคดีกับสตรีมเมอร์ที่โฆษณาคาสิโนต่างประเทศ แม้ว่าภาษีระดับกลุ่มจะถือเป็นครั้งแรกที่สหภาพยุโรปอ้างอำนาจกำกับดูแลพนันโดยตรงแทนที่จะปล่อยให้เป็นเรื่องของแต่ละรัฐสมาชิก
อย่างไรก็ตามความเป็นเอกภาพในสหภาพยุโรปบนประเด็นนี้ยังห่างไกลจากข้อยุติ โดยเฉพาะมอลตาคัดค้านอย่างหนักด้วยเหตุผลด้านอธิปไตยทางการคลัง ทำให้นายกรัฐมนตรี โรเบิร์ต อาเบลา (Robert Abela) ยืนกรานว่าการตัดสินใจด้านภาษี ต้องอยู่กับรัฐสมาชิก ขณะที่ European Gaming and Betting Association วิจารณ์ข้อเสนอนี้มาตั้งแต่ต้น ณ ขณะนี้ข้อเสนอยังอยู่ในขั้นเร่งกระแสการสนับสนุน ไม่ใช่กฎหมาย โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงปลายปี 2569 และหากผ่านจริงก็ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปี กว่าเม็ดเงินจะไหลเข้างบประมาณสหภาพ
สำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพนันและฟินเทคในภูมิภาคอาเซียน ทิศทางของยุโรปครั้งนี้น่าจับตาเป็นพิเศษ เพราะหากกรอบภาษีระดับภูมิภาคแบบนี้พิสูจน์ตัวเองได้ว่าบังคับใช้จริงและสร้างรายได้ได้ตามคาด ก็อาจกลายเป็นต้นแบบที่กลุ่มอาเซียนนำไปอ้างอิงในการผลักดันกรอบกำกับดูแลการพนันออนไลน์ข้ามพรมแดนในอนาคต