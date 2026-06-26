X Money เปิดตัวบริการเต็มรูปแบบให้ผู้ใช้ Premium+ คุ้มครองเงินฝากสูงสุด 10 ล้านดอลลาร์ ดอกเบี้ย 6% ต่อปี

X แพลตฟอร์มของ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) เริ่มเปิดให้บริการ X Money แก่ผู้ใช้ระดับ Premium+ อย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมโปรแกรม Cash Sweep ที่คุ้มครองเงินฝากผ่านระบบประกันของ FDIC สูงสุดถึง 10 ล้านดอลลาร์ หรือสูงกว่าเพดานมาตรฐาน 250,000 ดอลลาร์ถึง 40 เท่า บริการนี้เสนอดอกเบี้ย 6% ต่อปี บัตรเดบิต Visa โลหะ และ cashback 3% สะท้อนความทะเยอทะยานของมัสก์ที่ต้องการให้ X กลายเป็น "แอปเดียวทำได้ทุกอย่าง" รวมถึงแทนที่บัญชีธนาคารแบบดั้งเดิม
กลไกของ Cash Sweep Program ไม่ได้ซับซ้อน แต่ทรงพลังด้วยระบบกระจายเงินฝากของลูกค้าไปยังธนาคารพันธมิตรหลายแห่ง แต่ละส่วนได้รับความคุ้มครอง FDIC สูงสุด 250,000 ดอลลาร์ต่อธนาคาร เมื่อรวมกันทุกช่องทำให้ยกระดับเพดานคุ้มครองเงินฝากขึ้นไปถึง 10 ล้านดอลลาร์ ต่อลูกค้าหนึ่งราย เงินฝากปกติในบัญชี X Money จะถูกเก็บรักษาโดย Cross River Bank ซึ่งคุ้มครองในวงเงินมาตรฐาน 250,000 ดอลลาร์
นอกเหนือจากวงเงินคุ้มครองเงินฝากระดับสูงแล้ว X Money ยังมาพร้อมบัตรเดบิต Visa โลหะที่พิมพ์ชื่อผู้ใช้บน X ไว้บนบัตร cashback 3% จากทุกการใช้จ่าย ไม่มีค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่างประเทศ และรองรับการโอนเงินระหว่างผู้ใช้ โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดวางบนความร่วมมือกับ Visa ที่ประกาศไปพร้อมกับการเปิดตัว X Money ครั้งแรก ซึ่งขณะนี้ X Money ได้รับใบอนุญาต money transmitter แล้วใน 41 รัฐและกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แต่ยังไม่พร้อมให้บริการในนิวยอร์กและแมสซาชูเซตส์ ซึ่งเป็นสองตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ขณะเดียวกันแรงกดดันจากฝ่ายนิติบัญญัติเริ่มก่อตัวชัดขึ้นเมื่อ เอลิซาเบธ วอร์เรน (Elizabeth Warren) วุฒิสมาชิก ส่งจดหมายถึงมัสก์โดยตรง ตั้งคำถามถึงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคและความพร้อมของแพลตฟอร์มในการดูแลเงินของผู้ใช้ ฝ่ายที่วิจารณ์ชี้ให้เห็นความขัดแย้งในเชิงหลักการระหว่างจุดยืนสนับสนุนการลดกฎระเบียบของมัสก์กับการบุกเข้าสู่ธุรกิจการเงินที่ถูกกำกับดูแลอย่างเข้มงวด ในทางกลับกัน ผู้สนับสนุนโต้ว่าการมี FDIC ค้ำประกัน ระบบชำระเงิน Visa และพันธมิตรธนาคารที่มีใบอนุญาต ทำให้ X Money อยู่ในกรอบกฎหมายที่มีอยู่แล้ว ไม่ใช่อยู่นอกระบบ
อย่างไรก็ตามตัวเลขที่น่าจับตาที่สุดไม่ใช่ดอกเบี้ย 6% แต่คือขนาดของฐานผู้ใช้ที่ X มีอยู่ เมื่อแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้หลายร้อยล้านคน สามารถแปลงแม้แต่เศษเสี้ยวหนึ่งให้กลายเป็นผู้ฝากเงิน X Money ก็จะกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดการเงินผู้บริโภคทันที การเปิดให้ผู้ใช้ Premium+ ก่อนถือเป็นยุทธศาสตร์ที่รอบคอบ เริ่มจากกลุ่มที่มีกำลังซื้อและมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มสูงสุดก่อน ก่อนขยายสู่สาธารณะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปี 2569
สำหรับภาคฟินเทคในภูมิภาค เป็นที่จับตาของธนาคารต่างๆ เพราะหาก X Money ประสบความสำเร็จในการผนวกบริการฝากเงิน โอนเงิน และชำระเงินไว้ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเดียว โมเดลนี้อาจกลายเป็นต้นแบบที่ Big Tech รายอื่น รวมถึงผู้เล่นในเอเชีย หยิบไปประยุกต์ใช้กับฐานผู้ใช้ของตนในระยะต่อไป