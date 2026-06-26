ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.38-ติดตามตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัด-ฟันด์โฟลว์-สถานการณ์ตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(26 มิ.ย.69)ปิดตลาดที่ระดับ 33.38 บาทต่อดอลลาร์ฯ ใกล้เคียงระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงแรกท่ามกลางแรงหนุนของเงินดอลลาร์ฯ จากสัญญาณไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง และการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด อย่างไรก็ดี เงินบาทลดช่วงอ่อนค่าและฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนในช่วงบ่าย โดยมีแรงหนุนจากทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ ซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,347.18 ล้านบาท และ 8,784 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.00-33.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ค. ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเดือนพ.ค. ดัชนี PMI และ ISM ภาคการผลิต ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนมิ.ย. ตลอดจนตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. ของยูโรโซน และดัชนี PMI เดือนมิ.ย. ของจีน ญี่ปุ่น ยูโรโซนและอังกฤษ