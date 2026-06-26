หุ้นปิดร่วง 16.21 จุด แรงขาย DELTA ฉุดหนักสลับ Flow เข้า Domestic Play สัปดาห์หน้าระวังปรับพอร์ต

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,542.34 จุด ลดลง 16.21 จุด (-1.04%) มูลค่าซื้อขาย 66,478.13 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวลง โดยทำจุดต่ำสุด 1,537.96 จุด และจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,549.82 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 221 หลักทรัพย์ ลดลง 196 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 242 หลักทรัพย์
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงสอดคล้องกับตลาดหุ้นภูมิภาค โดย DELTA เป็นปัจจัยหลักถ่วงดัชนีลงราว 20 จุด ประกอบกับมีแรงขายในหุ้นบิ๊กแคปขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ GULF และ ADVANC จากประเด็นเฉพาะตัว
อย่างไรก็ตาม หากตัด DELTA ออกไป ภาพรวมตลาดหุ้นไทยถือว่าเคลื่อนไหวได้ดี โดยเริ่มเห็นเม็ดเงินลงทุนสลับกลุ่มจากกลุ่ม Global Play เข้าสู่กลุ่ม Domestic Play อย่างชัดเจน แต่นักลงทุนยังคงซื้อขายด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากในสัปดาห์หน้าจะมี SET50 Future และ Stock Future ที่หมดอายุสัญญา ส่งผลให้หุ้นขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับ Stock Futures อาจมีความผันผวนสูง
แนวโน้มสัปดาห์หน้า คาดดัชนีจะแกว่งตัวออกข้าง และมีความผันผวนเป็นรายตัว เนื่องจากในวันอังคารจะมีการปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับการคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 ประกอบกับ ตลาดหุ้นต่างประเทศหลายแห่งจะปิดทำการ ขณะเดียวกันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในต่างประเทศคาดยังคงผันผวนต่อเนื่อง หลังจากราคาพุ่งขึ้นสูงในช่วงก่อนหน้านี้จนเข้าสู่ภาวะ Overbought โดยประเมินกรอบแนวรับสัปดาห์หน้าไว้ที่ 1,530 จุด และแนวต้านที่ 1,555 - 1,560 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 6,112.38 ล้านบาท ปิดที่ 304.00 บาท ลดลง 22.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 5,040.91 ล้านบาท ปิดที่ 59.75 บาท ลดลง 0.75 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 3,133.14 ล้านบาท ปิดที่ 18.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,961.15 ล้านบาท ปิดที่ 35.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,956.22 ล้านบาท ปิดที่ 12.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท