เมย์แบงก์ คว้ารางวัล SET-TFEX Broker Champion ในงาน SET in the City 2026 ตอกย้ำความสำเร็จด้านการลงทุนครบวงจร

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จจากการเข้าร่วมงาน SET in the City 2026 มหกรรมการลงทุนที่ยิ่งใหญ่แห่งปี คว้ารางวัล SET-TFEX Broker Champion อันดับ 3 ในสาขา เปิดบัญชีหุ้นคู่ TFEX นับเป็นครั้งแรกที่เมย์แบงก์ได้ขึ้นรับรางวัลบนเวทีงาน SET in the City สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนของบริษัท
ภายในงาน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน ร่วมเยี่ยมชมบูธ พร้อมรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนแบบครบวงจร ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์พอร์ตการลงทุน เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินพอร์ตการลงทุนและวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ร่วมงาน รวมถึงกิจกรรมบน Mini Stage ภายใต้หัวข้อ “Trading Sprint Showcase: เปลี่ยนเป้าหมายของคุณ ให้เป็นพอร์ตที่ใช่ ด้วย Maybank Invest” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ความสำเร็จจากรางวัลครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเมย์แบงก์ในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมด้านการลงทุน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในทุกมิติ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนที่ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนไทยอย่างต่อเนื่อง