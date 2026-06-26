หุ้นปิดเช้าดิ่ง 16.79 จุด รับแรงกดดัน DELTA ร่วง โยกเข้าหุ้น Defensive-อิงน้ำมัน

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,541.76 จุด ลดลง 16.79 จุด (-1.08%) มูลค่าซื้อขายราว 37,260 ล้านบาท
การซื้อขายภาคดัชนีปรับตัวลงเคลื่อนไหวแดนลบตลอดช่วงเช้า โดยทำจุดต่ำสุด 1,537.96 จุด และจุดสูงสุด 1,548.91 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าปรับตัวลงตามหุ้น DELTA ร่วงเป็นแรงฉุดสำคัญ ซึ่งเป็นไปตาม Sentiment ตลาดหุ้นเอเชียเผชิญแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกดดัน
ขณะเดียวกัน เม็ดเงินไหลเวียนเข้าซื้อหุ้นกลุ่ม Defensive โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์และโรงพยาบาลช่วยพยุงดัชนีในระดับหนึ่งไม่ให้ลงไปแรง และจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นมาทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นที่อิงกับราคาน้ำมัน โดยเฉพาะ PTT PTTEP และกลุ่มโรงกลั่น หลังจากเกิดความเสี่ยงการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยังไม่แน่นอนจากข่าวโจมตีเรือสินค้าบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งแดนลบต่อจากแรงกดดันหุ้น DELTA โดยให้แนวต้าน 1,555 จุด แนวรับ 1,535 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,894.22 ล้านบาท ปิดที่ 307.00 บาท ลดลง 19.00 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 2,370.91 ล้านบาท ปิดที่ 18.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,260.07 ล้านบาท ปิดที่ 12.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,030.60 ล้านบาท ปิดที่ 59.75 บาท ลดลง 0.75 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,025.98 ล้านบาท ปิดที่ 34.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท