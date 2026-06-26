DOD ยกระดับกำกับดูแล มุ่งสร้างความเชื่อมั่น

“ดีโอดี ไบโอเทค ” ยกระดับการกำกับดูแลและเผยแผน การดำเนินงานเชิงรุก หลังเดินหน้าแก้ไขงบการเงินไตรมาส 1/2569 มุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ชี้แจงถึงความคืบหน้าการดำเนินการ ตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีในงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2569
โดยบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบประเด็นเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุดตามหลักธรรมาภิบาลพร้อมยืนยันแผนการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อเตรียมนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในระยะเวลาที่กำหนด
นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า "บริษัทฯ ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเราไม่ได้นิ่งนอนใจต่อข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การทำรายการเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 141 ล้านบาทนั้น เป็นการดำเนินการที่ทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก (Non-Related Parties) ทั้งหมด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในการล็อคราคาต้นทุนวัตถุดิบและจัดหาทรัพย์สินสำหรับโครงการลงทุนขยายสายการผลิตรูปแบบน้ำ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาว"
บริษัทฯ ขอยืนยันความคืบหน้าและการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส ดังนี้:
•ความคืบหน้าโครงการลงทุน: การซื้อที่ดินและจัดหาเครื่องจักรมีความคืบหน้าเป็นลำดับ โดยที่ดินได้รับการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และบริษัทฯ มีสัญญารองรับที่รัดกุมเพื่อคุ้มครองเงินต้น (Capital Protection) ในทุกขั้นตอน
•การบริหารจัดการต้นทุน: การจ่ายล่วงหน้าเพื่อสำรองวัตถุดิบ (Reserved) เป็นกลยุทธ์สำคัญ ในการตรึงราคาต้นทุน (Fixed-Price) ท่ามกลางสถานการณ์ราคาตลาดที่มีความผันผวน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต
•การยกระดับการควบคุมภายใน: บริษัทฯ ได้เร่งปรับปรุงระเบียบการอนุมัติและการคัดเลือกคู่ค้าให้มีความเข้มงวดและครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยรายการที่มีมูลค่าสูงจะต้องผ่านการกลั่นกรองและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบภายในไตรมาสที่ 2/2569 นี้
•การกำกับดูแลทางการเงิน: สำหรับประเด็นเงินทดรองจ่ายกรรมการของบริษัทย่อยจำนวน 30 ล้านบาท บริษัทฯ ยืนยันว่ารายการดังกล่าวได้รับคืนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินมาตรการปรับปรุงระบบควบคุมภายในกลุ่มบริษัททั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรายการในลักษณะดังกล่าวอีก
•การนำส่งเอกสารตามข้อกำหนด: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมและนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อสร้างความชัดเจนและยกระดับธรรมาภิบาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
"การปรับปรุงระบบงานและการสื่อสารข้อมูลในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการเชิงรุกที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การเติบโตที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงสุด การดำเนินงานบนพื้นฐานของความโปร่งใสคือหัวใจสำคัญที่ DOD ยึดถือเสมอมา เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนให้กับนักลงทุน" นางสาวสุวารินทร์ กล่าวทิ้ง