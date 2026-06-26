หุ้นแกว่งในกรอบ อาจพักฐานเซ่นพิษแรงขายกลุ่มเทคฯสหรัฐ ไร้ปัจจัยใหม่หนุน

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวในกรอบ แต่อาจจะมีการพักตัวบ้าง จากแรงกดดันหุ้นที่อิงกับเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อคืนนี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐส่วนใหญ่ยังคงมีแรงขายออกมา ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่มี Sentiment ต่อหุ้นที่เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ได้
ขณะเดียวกันยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ แม้ว่าเมื่อคีนนี้สหรัฐรายงานตัวเลขดัชนี PCE เดือนพ.ค.ออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด ทำให้ยังไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อมุมมองดอกเบี้ยของสหรัฐ
พร้อมให้แนวต้าน 1,565 จุด แนวรับ 1,545 จุด