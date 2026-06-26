4 หน่วยงานตลาดทุนร่วมเดินหน้าโครงการ "Money Story for Influencer" เสริมพลังความรู้ด้านการเงินอินฟลูฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ผสานความร่วมมือจัดโครงการ "Money Story for Influencer" เพื่อเสริมพลังความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และประกันภัย แก่อินฟลูเอนเซอร์ในหลากหลายสาขา และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการเล่าเรื่องด้านการเงินได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีความรับผิดชอบ
โครงการ "Money Story for Influencer" จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้อินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะด้านการเงิน ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจบทบาทของหน่วยงานในภาคการเงิน รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การลงทุน และประกันภัยประเภทต่าง ๆ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการสื่อสาร และช่วยลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในสังคม โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 69 ราย มีผู้ผ่านคุณสมบัติได้เข้าร่วมจำนวน 34 เพจ/ช่อง รวม 36 ราย ซึ่งเริ่มกิจกรรมวันแรก ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22 เพจ/ช่อง รวม 24 ราย
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "เมื่อบทบาทและอิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์เพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบในการสื่อสารก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะในประเด็นที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจด้านการเงินของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออม การลงทุน การประกันภัย หรือการวางแผนทางการเงิน แม้ผู้สร้างคอนเทนต์จำนวนมากอาจไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านการเงินโดยตรง แต่ก็อาจมีโอกาสนำเสนอหรือกล่าวถึงประเด็นเหล่านี้ได้ในบริบทต่าง ๆ ของการใช้ชีวิตประจำวัน
ความร่วมมือของ 4 หน่วยงานในครั้งนี้ จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านการเงิน การลงทุน และประกันภัย เพื่อสนับสนุนให้อินฟลูเอนเซอร์ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการถ่ายทอดเรื่องราวด้านการเงินได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ"
โครงการ Money Story for Influencer จัดให้มีกิจกรรม 2 วัน คือ วันที่ 25 มิถุนายน 2569 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. และวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญของทั้ง 4 หน่วยงาน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ครอบคลุมหัวข้อด้านการเงิน การลงทุน และประกันภัย รวมถึงการบริหารจัดการการเงินและภาษีสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ และแนวทางการให้ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรภายหลังการเข้าร่วมโครงการ