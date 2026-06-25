ฟุตบอลโลก 2569 ดันเม็ดเงิน Polymarket พุ่ง 300% Kalshi ทุบสถิติ Open Interest ทะลุ 1.16 พันล้านดอลลาร์

ฟุตบอลโลก 2569 กลายเป็นตัวเร่งครั้งใหญ่สุดในรอบปีสำหรับตลาดทายผลหรือ prediction market ทั้งสองฝั่งภายใน 10 วันแรกของการแข่งขัน โดย Polymarket มีปริมาณซื้อขายในหมวดฟุตบอลพุ่งขึ้น 300% เทียบกับช่วงก่อนบอลโลกเริ่ม ขณะที่ Kalshi สร้างสถิติใหม่ด้าน open interest แตะ 1.16 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติแพลตฟอร์ม สัญญาณเหล่านี้ชี้ว่าตลาดทำนายผลสหรัฐฯ กำลังเคลื่อนพ้นจากฐานผู้ใช้รายย่อยสู่กลุ่มนักลงทุนสถาบันอย่างมีนัยสำคัญ
ตัวเลขของ Polymarket ในช่วงบอลโลกนั้นชัดเจน ยอดซื้อขายสะสมในหมวด Soccer ทะลุ 2 พันล้านดอลลาร์ใน 10 วัน ค่าเฉลี่ยรายวันกระโดดจาก 53 ล้านดอลลาร์ในเดือนก่อนหน้า ขึ้นมาอยู่ที่ราว 220 ล้านดอลลาร์ระหว่างการแข่งขัน กลไกที่ขับเคลื่อนตัวเลขนี้ไม่ซับซ้อนเนื่องจากฟุตบอลโลกมีการแข่งขันหลายนัดต่อวัน ซึ่งแต่ละนัดเปิดและปิดผลภายใน 90 นาที ทำให้ความถี่และระยะเวลาสั้นของแต่ละตลาด ตอบโจทย์ผู้เล่นทุกระดับ ตั้งแต่รายย่อยที่วางเดิมพันนัดต่อนัด ไปจนถึงผู้ที่ต้องการเปิดสถานะระยะสั้นแล้วออก
อย่างไรก็ตามประเด็นที่น่าจับตากว่านั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Kalshi ซึ่งได้รับการกำกับโดย CFTC โดยตรง open interest รวมของแพลตฟอร์มแตะ 1.16 พันล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี สะท้อนการเติบโต 350% นับตั้งแต่ต้นปี 2569 สิ่งที่ทำให้ตัวเลขนี้มีน้ำหนักคือ open interest ของ Kalshi ขยายตัวในอัตราเร็วกว่าปริมาณซื้อขายโดยรวม บ่งชี้ว่าผู้ใช้ถือสถานะนานขึ้นและวาง directional position ขนาดใหญ่ ไม่ใช่แค่เปิด-ปิดรอบสั้น
นอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างสองแพลตฟอร์มชัดขึ้น เมื่อดูที่ open interest ของ Polymarket ซึ่งกลับทรงตัวตลอดช่วงบอลโลก แม้ปริมาณซื้อขายจะพุ่ง แม้กระทั่ง Polymarket US ที่อยู่ภายใต้การกำกับของ CFTC เช่นกัน ก็ยังไม่ทะลุจุดสูงสุดเดือนเมษายน 2569 โครงสร้างที่ต่างกันคือคำอธิบาย Kalshi ใช้ระบบชำระราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐโดยตรง รองรับการฝากถอนด้วย USD ได้ทันที โดยไม่ต้องพึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลหรือโครงสร้างพื้นฐานนอกประเทศ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นักลงทุนสถาบันและกลุ่ม high-net-worth ชาวสหรัฐฯ ต้องการ
ทั้งนี้ภาพรวมที่เห็นคือตลาด prediction market กำลังแยกตัวออกเป็นสองชั้นอย่างชัดเจน Polymarket ยังแข็งแกร่งในด้านปริมาณธุรกรรมระยะสั้นและฐานผู้ใช้ทั่วโลก ขณะที่ Kalshi กำลังเข้าสู่เซกเมนต์สถาบันด้วยมูลค่าต่อสัญญาที่สูงกว่า นัยยะสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมคือ หากตัวเลข open interest ของ Kalshi ยังคงอยู่ในระดับนี้หลังบอลโลกสิ้นสุด จะเป็นสัญญาณว่านักลงทุนสถาบันเริ่มมองตลาดทำนายผลเป็นเครื่องมือทางการเงินถาวร ไม่ใช่แค่กระแสจากอีเวนต์กีฬา และนั่นจะกดดันให้ผู้กำกับดูแลในตลาดอื่นรวมถึงเอเชียต้องเร่งกำหนดกรอบกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้อย่างจริงจังมากขึ้น