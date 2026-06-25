ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.35-ฟื้นตัวรับแรงบวกทิศทางฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(25 มิ.ย.69)ปิดตลาดที่ระดับ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 33.43 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทและสกุลเงินเอเชียอื่น ๆ ฟื้นตัวขึ้น (หลังเผชิญแรงเทขายในช่วงก่อนหน้านี้) ขณะที่ แรงหนุนของเงินดอลลาร์ฯ ชะลอลงบางส่วน เนื่องจากตลาดรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อที่วัดจากดัชนีราคา PCE/Core PCE ของสหรัฐฯ ในคืนนี้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ เงินบาทยังมีปัจจัยบวกจากทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ ซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 660 ล้านบาท และ 1,430 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.20-33.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นและตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์ในมุมมองผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนมิ.ย.