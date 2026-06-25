หุ้นปิดพุ่ง 10.33 จุด รับแรงหนุน DELTA หลังงบ Micron ปลุกกระแส AI แม้แรงขาย GULF-TRUE ถ่วง

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,558.55 จุด เพิ่มขึ้น 10.33 จุด (+0.67%) มูลค่าซื้อขาย 85,992.76 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้ผันผวนระหว่างวันแต่ยังเคลื่อนไหวในแดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,567.47 จุด และจุดต่ำสุด 1,554.51 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 220 หลักทรัพย์ ลดลง 214 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 224 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวผันผวนอิงทางบวก โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของ DELTA ประคองดัชนี หลังบริษัท ไมครอน เทคโนโลยี (Micron Technology) ของสหรัฐเปิดเผยผลประกอบการแข็งแกร่งกว่าคาด และแนวโน้มดี ส่งผลให้ตลาดคลายกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของการลงทุนด้าน AI เป็น Sentiment บวกต่อหุ้นเทคโนโลยีในภูมิภาคเร่งตัวขึ้น เช่นเดียวกับหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหุ้นไทย
การปรับตัวขึ้นของหุ้นไทยวันนี้กระจายตัว เนื่องจากอยู่ในช่วงของการปรับพอร์ตบางกลุ่มนักลงทุนก่อนปิดงบไตรมาส 2/69 อย่างไรก็ตาม หากตัด DELTA ออกจะถือว่าตลาดบ้านเราเคลื่อนไหวทรงตัว โดยวันนี้ราคาหุ้น TRUE และ GULF ปรับตัวลงจากปัจจัยเฉพาะตัวเป็นแรงถ่วงเล็กน้อย
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งออกข้างและอาจผันผวน โดยตลาดรอติดตามตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) รวมทั้งอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของสหรัฐฯ เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ย หลังจากที่ตลาดกังวลต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ขณะที่ในประเทศยังขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน โดยให้กรอบแนวรับ 1,555 - 1,548 จุด และแนวต้าน 1,566 - 1,574 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 9,248.26 ล้านบาท ปิดที่ 12.50 บาท ลดลง 0.90 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 7,541.44 ล้านบาท ปิดที่ 326.00 บาท เพิ่มขึ้น 12.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 4,867.69 ล้านบาท ปิดที่ 60.50 บาท ลดลง 1.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,028.18 ล้านบาท ปิดที่ 212.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 3,538.56 ล้านบาท ปิดที่ 61.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท