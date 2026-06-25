"ภาวุธ" ปรากฏตัวครั้งแรก ชี้แจง DSI ปฏิเสธปม Forex ยืนกรานไม่ลาออก

"นายภาวุธ" ปรากฏตัวในที่สาธารณะครั้งแรกในรอบหนึ่งสัปดาห์ หลังถูก DSI ระบุชื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ผิดกฎหมาย ยืนกรานไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการสแกมเมอร์ ชี้แจงว่าตนเป็นเพียงนักเทรดรายบุคคลทั่วไป พร้อมยื่นข้อมูลทางการเงินย้อนหลังเกือบ 5 ปีจากหลายธนาคาร ซึ่งยังรวบรวมได้ไม่ครบ ก่อนนัดพบ DSI เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ด้านกรณีความเชื่อมโยงกับบริษัทพี่สาวของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ระบุขอสงวนคำชี้แจงไว้ให้ DSI รับทราบโดยตรง ปฏิเสธข่าวลือลาออกจากพรรค ย้ำยังทำหน้าที่ สส. เต็มกำลัง
นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร การปรากฏตัวครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งสัปดาห์เต็ม นับจากวันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ประกาศชื่อเขาในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ผิดกฎหมาย
นายภาวุธกล่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่า ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสแกมเมอร์ การชักชวนนักลงทุน แชร์ลูกโซ่ หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆ ทั้งสิ้น โดยย้ำว่าบทบาทของตนในห้วงเวลาดังกล่าวมีเพียงสถานะ "นักเทรดรายบุคคล" เท่านั้น
"ผมก็เฮ้ย เกิดอะไรขึ้นกับเรา" นายภาวุธเล่าถึงปฏิกิริยาแรกเมื่อทราบว่า DSI เริ่มตั้งข้อสงสัย พร้อมอธิบายว่าทันทีที่รับรู้ข่าว เขาหันกลับไปตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางการเงินของตนเองในทุกบัญชีธนาคาร แต่ติดปัญหาว่าแอปพลิเคชันธนาคารส่วนใหญ่แสดงข้อมูลย้อนหลังได้เพียง 6 เดือน ขณะที่คดีนี้จำเป็นต้องสืบค้นข้อมูลย้อนหลังเกือบ 5 ปี ซึ่งต้องดำเนินการผ่านสำนักงานใหญ่ของแต่ละธนาคาร และใช้เวลาประมาณ 4-5 วันต่อสถาบัน
"นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงใช้เวลาไปสักพัก" ภาวุธระบุ พร้อมยืนยันว่าเลือกที่จะไม่ออกมาพูดจนกว่าข้อมูลจะครบถ้วน เพื่อให้การชี้แจงต่อ DSI มีน้ำหนักและความสมบูรณ์มากที่สุด
อย่างไรก็ดี เมื่อถูกถามถึงสถานะข้อมูลในปัจจุบัน นายภาวุธยอมรับตรง ๆ ว่ายังรวบรวมได้ไม่ครบ เนื่องจากบางธนาคารยังอยู่ในกระบวนการดึงข้อมูลเก่า โดยให้คำมั่นว่าเมื่อใดที่ข้อมูลพร้อม จะรีบเข้าพบ DSI โดยเร็วที่สุด
สำหรับประเด็นที่ DSI ระบุว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีของเขา 28 ล้านบาทในจำนวน 14 ครั้งนั้น นายภาวุธปฏิเสธที่จะให้ตัวเลขในทันที โดยระบุว่าต้องรอข้อมูลจากทุกธนาคารก่อน จึงจะสามารถนำตัวเลขมา "ชนกัน" กับที่ DSI มีอยู่ได้อย่างครบถ้วน ทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าการเทรดที่มีจุดทศนิยมอาจเป็นสาเหตุให้ยอดเงินไม่ตรงพอดีกับบันทึกของทางการ
ในประเด็นคลิปที่มีการเผยแพร่ซึ่งแสดงให้เห็นนายภาวุธโปรโมต QRS Global หนึ่งในสี่โบรกเกอร์ Forex ที่ DSI เจาะประเด็น และการแสดงรางวัลสะสมแต้มแลกทริปเที่ยวฝรั่งเศส นายภาวุธชี้แจงว่าคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นในบริบทที่เขาไปเรียนคลาสด้านการเทรด และทางผู้จัดขอสัมภาษณ์ประสบการณ์ส่วนตัว ไม่ใช่การชักชวนให้ใครมาลงทุน
"ผมไม่ได้พูดว่า เฮ้ย ทุกคนมาเทรดกันดีกว่า ไม่มีเลย ผมเล่าว่าผมเทรดเป็นอย่างไร ได้ความรู้อะไร ผมเล่าแค่นี้" นายภาวุธกล่าว พร้อมเสริมว่าวันนั้นมีผู้ให้สัมภาษณ์รวมกันเป็นสิบ ๆ คน ทำให้แปลกใจที่ชื่อของตนถูกหยิบยกขึ้นมาเพียงคนเดียว ส่วนรางวัลที่ได้รับมาจากระบบสะสมแต้มของแพลตฟอร์มเทรด ซึ่งเขาเปรียบเทียบว่าไม่ต่างจากบัตรสมาชิกของร้านค้าทั่วไป
ต่อคำถามที่ว่า "จะลาออกจาก สส. หรือไม่หาก DSI ตั้งข้อกล่าวหา" นายภาวุธตอบว่าขณะนี้ตนยังมีสถานะเพียง "ผู้ต้องสงสัย" เท่านั้น และยืนยันว่าไม่ลาออกจากพรรคประชาชนตามที่มีข่าวลือ พร้อมย้ำว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสตามนโยบายพรรค
ประเด็นสุดท้ายที่นักข่าวสอบถาม คือกรณีที่มีการขุดประวัติพบความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทของนายภาวุธกับบริษัทพี่สาวของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า นายภาวุธปฏิเสธการชี้แจงต่อสื่ออย่างชัดเจน โดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เขาสงวนไว้สำหรับการชี้แจงต่อ DSI โดยตรง และเน้นย้ำในท้ายที่สุดว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ สส. อย่างเต็มที่