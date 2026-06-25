AOT ฟื้นคืนชีพเต็มตัว / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ทรุดหนักมาหลายปี จากราคาหุ้นที่เคยพุ่งขึ้นไปเฉียด 100 บาท ปรับฐานลงมาต่ำสุดที่ 29.50 บาท โดยมีข่าวร้ายกระหน่ำเข้าใส่หลายด้าน แต่วันนี้กลับสู่ความคึกคัก ภายใต้ปัจจัยหนุนหลายด้าน จนสามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายปี
หุ้น AOT ปิดการซื้อขายเมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายนที่ 60.75 บาท โดยระหว่างชั่วโมงซื้อขายขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดในรอบกว่า 3 ปีที่ราคา 61 บาท ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่น 4,024 ล้านบาท
สถานการณ์การท่องเที่ยวที่ซบเซากระทบต่อรายได้ของสนามบินของ AOT ปัญหาบริษัท คิง เพาเวอร์ที่ค้างชำระหนี้ และผลประกอบการของบริษัทที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้เกิดการเทขายหุ้น จนราคาหุ้นซึมลงยาวตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา
แต่แนวโน้มผลประกอบการ AOT เริ่มกลับมาสดใส โดยหลังสงครามตะวันออกกลางคลี่คลาย การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะคึกคักขึ้น นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา AOT ยังประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ จากเดิม 730 บาท เพิ่มเป็น 1,120 บาท หรือเพิ่มอีก 390 บาท
การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมผู้โดยสารขาออกครั้งนี้จะส่งผลต่อรายได้ที่เติบโตขึ้น ทำให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ปรับประมาณการเป้าหมายราคาหุ้น AOT เพิ่มขึ้น และมีคำแนะนำให้ซื้อ เพราะแนวโน้มผลกำไรสดใส
ปี 2567 AOT มีกำไรสุทธิ 19,182 ล้านบาท ปี 2568 มีกำไรสุทธิ 18,125 ล้านบาท ไตรมาสแรกงวด 6 เดือนแรกปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีกำไรสุทธิ 10,370 ล้านบาท ใกล้เคียงกับระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 10,397 ล้านบาท
ค่า P/E เรโช AOT ยังอยู่ในอัตราสูงคือประมาณ 47 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทนเพียง 1.33% แต่แนวโน้มผลประกอบการที่กลับมาสดใส ทำให้มีแรงเชียร์จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ซื้อ โดยโบรกเกอร์ 19 แห่ง ได้ออกบทวิเคราะห์หุ้น AOT และมีรายเดียวที่แนะนำให้ขาย แต่ส่วนใหญ่แนะนำให้ซื้อ โดยราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 61.95 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับราคาปิดล่าสุด แต่บางโบรกเกอร์กำหนดราคาเป้าหมายเพียง 50 บาท และบางโบรกเกอร์กำหนดราคาเป้าหมายไว้สูงถึง 80 บาท
กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ AOT ในสัดส่วน 70% ของทุนจดทะเบียน และมีนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากเป็นผู้ถือหุ้นลำดับรองลงมา ส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยมีจำนวน 100,674 ราย โดยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มักซื้อเพื่อการลงทุนระยะยาว
ก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อปี 2562 หุ้น AOT จัดเป็นหุ้นยอดนิยมของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย มูลค่าซื้อขายติดอันดับต้น ๆ หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดแทบทุกวัน
หลังผลกระทบจากโควิด-19 ราคาหุ้นร่วงหล่น ปรับฐานยาวนานหลายปีติดต่อ จนลงมากองติดพื้นที่ราคา 29.50 บาท สะท้อนมุมมองในเชิงลบของนักลงทุน ซึ่งกังวลเรื่องผลประกอบการที่ชะลอตัว จำนวนผู้ใช้บริการสนามบินลดลง และรายได้จากคิง เพาเวอร์ ผู้ให้บริการสินค้าปลอดภาษีลดลง
แต่ปัจจัยลบที่กดทับหุ้น AOT ผ่านพ้นไปแล้ว และข่าวดีที่กระตุ้นราคาหุ้นเริ่มทยอยเข้ามาใหม่ ทำให้นักลงทุนวิ่งเข้าไล่ซื้อหุ้น ทำให้ AOT ผงาดกลับมาเป็นหุ้นขนาดใหญ่ยอดนิยมของนักลงทุนอีกครั้ง
AOT ฟื้นขึ้นมารอบใหม่แล้ว แต่จะมีแรงหนุนเพื่อเดินหน้าสร้างจุดสูงสุดใหม่ต่อไปได้ขนาดไหน