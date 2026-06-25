เคทีซีเปิดเวทีเสวนา'SME Next Move'-แนะใช้ Digital Payment -ตัวช่วยธุรกิจเผชิญความท้าทาย

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(เคทีซี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสมาพันธ์ SME ไทย ร่วมกันเปิดเวทีเสวนา KTC FIT Talk ครั้งที่ 26 “SME Next Move: ทางรอดใหม่ในโลกธุรกิจที่ไม่เหมือนเดิม” เพื่อถอดรหัสทิศทางธุรกิจ SME ไทย นำโดยนายวรพจน์ ประสานพานิช ผู้ตรวจการสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายกว่าปีก่อนสำหรับผู้ประกอบการ SME จากสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางส่งผลกระทบในวงกว้างจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น นอกเหนือจาก 'จุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง' ที่สำคัญจาก 3 ปัจจัยหลักที่เผชิญอยู่ ได้แก่ การเข้าสู่สังคมอายุยืน (Demographic Change) ที่กำลังเปลี่ยนทั้งโครงสร้างแรงงานและพฤติกรรมผู้บริโภค, ปัญหาผลิตภาพ (Productivity) ที่ยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง และความท้าทายในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) และที่สำคัญ SME จำนวนมากยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุนและเครื่องมือสำคัญต่อการเติบโต เนื่องจากขาดประวัติทางการเงินที่ชัดเจน หรือมีรายได้ผันผวนและพึ่งพากระแสเงินสดรายวัน
ดังนั้น ท่ามกลางการแข่งขันจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการที่สามารถใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และความเข้าใจลูกค้าในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ จะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเติบโตมากที่สุด โดย SME ที่จะอยู่รอดในอนาคตควรมี 3 คุณลักษณะสำคัญ ได้แก่ Stay Hungry มองหาโอกาสใหม่อยู่เสมอ Stay Foolish พร้อมเรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลา และ Don't Be Shy กล้าที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ เพราะ SME ที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตอาจไม่ใช่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด แต่เป็นธุรกิจที่ปรับตัวได้เร็วที่สุด
ด้านนายณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์ SME ไทย กล่าวว่า สิ่งที่ SME ต้องการมากที่สุดในระยะสั้น คือมาตรการที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ และเพิ่มสภาพคล่องให้เข้าถึงผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน เทคโนโลยี AI และเครื่องมือดิจิทัลที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เพราะปัญหาใหญ่ของ SME วันนี้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าต้องทำอะไร แต่คือไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะลงมือทำ หลายธุรกิจยังขาดข้อมูลในการตัดสินใจ ขาดโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ และยังไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของภาครัฐและภาคเอกชนรายใหญ่ได้อย่างเต็มศักยภาพ
อย่างไรก็ตาม การยกระดับศักยภาพของ MSME ไทยต้องมองไกลกว่าการแก้ปัญหาระยะสั้น โดยต้องเร่งสร้างโอกาสในกลุ่มเศรษฐกิจแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรและอาหารมูลค่าสูง การท่องเที่ยวคุณภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สุขภาพและเวลเนส ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งปัจจุบัน 7 สาขาเศรษฐกิจแห่งอนาคตของไทยมีผู้ประกอบการรวมกว่า 273,000 ราย สร้างการจ้างงานกว่า 11.9 ล้านคน และสร้างรายได้รวมกว่า 39 ล้านล้านบาท สะท้อนโอกาสใหม่ที่ผู้ประกอบการไทยควรเร่งเข้าไปมีส่วนร่วม พร้อมพัฒนาทักษะและศักยภาพของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพราะธุรกิจที่จะอยู่รอดในอนาคตอาจไม่ใช่ธุรกิจที่มียอดขายมากที่สุด แต่เป็นธุรกิจที่บริหารสภาพคล่องได้ดี ใช้ข้อมูลเป็น และปรับตัวได้เร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ขณะที่นางสาวเนาวรัตน์ กีรติเกษมสุข ผู้บริหารสูงสุด สายงานบริหารร้านค้าสมาชิก บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(เคทีซี) กล่าวว่า จากข้อมูลและประสบการณ์ทำงานร่วมกับร้านค้าสมาชิกทั่วประเทศ เคทีซีพบว่าผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายและชำระเงินด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้า การสร้างความสะดวกในทุกจุดสัมผัส และการใช้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมากกว่าที่เคย ดังนั้น ระบบรับชำระเงินอาจเป็นเพียงงานหลังบ้านของธุรกิจ แต่แท้จริงในทางปฏิบัติวันนี้ ‘Payment’ เป็นมากกว่าช่องทางรับเงิน เป็นตัวเร่งการเติบโตของร้านค้า เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเร็วกว่าที่หลายธุรกิจคาด ลูกค้าไม่ได้เลือกเพียงสินค้า ราคา หรือโปรโมชัน แต่เลือกความสะดวกในการจ่ายเงินด้วย
นอกจากนี้ นับจากปี 2567 ถึงไตรมาส 1 ปีนึ้ การชำระเงินเงินผ่านช่องทาง Digital Payment มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยคิดเป็นประมาณ 746 ครั้งต่อคนต่อปี ทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันธนาคาร ,E money ,พร้อมเพย์ หรือบัตรเครดิต ขณะที่ข้อมูลองเคทีซีเองนั้น จากข้อมูลร้านค้าสมาชิกของเคทีซีในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณรายการเติบโต 6.8% และมูลค่าเติบโต 7% โดยเฉพาะรายการชำระเงินออนไลน์เติบโต 13.8% และการรับชำระเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย Alipay+ และบัตรเครดิตเติบโตถึง 19.6% กับมูลค่าเฉลี่ยต่อรายการกว่า 4,000 บาทต่อบิล และนอกจากการรับชำระเงินแล้ว 'Data' ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ลึกขึ้น ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการบริหารสต็อกสินค้า วางแผนการตลาด และบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"หากผู้ประกอบการไม่มีระบบหรือรูปแบบการชำระเงินที่หลากหลาย หรือรับแต่เฉพาะเงินสด ก็มีโอกาสสูญเสีย เพราะระบบการชำระเงินที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคคือตัวช่วยในการปิดการขายหรือเป็นตัวช่วยเรื่องการเติบโตทางธุรกิจด้วย ซึ่งเคทีซีมีระบบการชำระเงินที่สามารถดูแลการชำระเงินออนไลน์ทั้งในส่วนหน้าร้าน และออนไลน์ และพร้อมทำหน้าที่สนับสนุนให้กับผู้ประกอบการอย่างเต็มที่"