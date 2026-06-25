HANN จับมือ สปป.ลาว เชื่อมระบบสุขภาพสองฝั่งโขง

“โรงพยาบาล มุกอินเตอร์ ” เปิดเกมส์รุกตลาด สปป.ลาว เต็มกำลัง HANN ผนึกเวียงจันทน์ประกันภัย หนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เดินหน้าโครงการ “The Bridge of Trust: Mukdahan – Savannakhet Healthcare & Protection Synergy”
นางประภาศรี สุฉันทบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ HANN เดินหน้าขยายความร่วมมือสู่ฝั่ง สปป.ลาว ภายใต้โครงการ “The Bridge of Trust: Mukdahan – Savannakhet Healthcare & Protection Synergy” เมื่อวันที่ 18มิถุนายน 2569 ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
โดย HANN ต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับ ท่านอนุสอน พิมมะสาน รองหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน และ Mr. Yang Yu ผู้อำนวยการ บริษัท เวียงจันทน์ประกันภัย จำกัด
นางประภาศรี กล่าวว่า “ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา HANN ยึดมั่นในมาตรฐานการรักษาและการดูแลผู้ป่วยเป็นหัวใจสำคัญ การได้ร่วมหารือกับเวียงจันทน์ประกันภัยและผู้แทนเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนในครั้งนี้ คือการต่อยอดความมุ่งมั่นนั้นออกไปสู่ฝั่ง สปป.ลาว อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ The Bridge of Trust เรามองว่านี่คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรและนักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้ใกล้บ้านมากขึ้น การขยายความร่วมมือสู่สะหวันนะเขตในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ HANN ในการเชื่อมโยงระบบสุขภาพสองฝั่งแม่น้ำโขงให้เป็นหนึ่งเดียว และเราเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบความร่วมมือที่เราตั้งใจขยายผลไปยังพันธมิตรและหน่วยงานอื่น ๆ ใน สปป.ลาว ต่อไปในอนาคต”
โครงการ “The Bridge of Trust” เกิดขึ้นจากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล กับ บริษัท เวียงจันทน์ประกันภัย จำกัด ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนและทอดสะพานแห่งความไว้วางใจ เชื่อมโยงศักยภาพทางการแพทย์อันเปี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญของ HANN เข้ากับระบบการคุ้มครองและดูแลที่แข็งแกร่งของเวียงจันทน์ประกันภัย เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพในทุกมิติให้แก่บุคลากรและนักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน
ทั้งสองฝ่ายพร้อมดูแลอย่างครอบคลุม ทั้งระบบบริการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดนที่รวดเร็วและปลอดภัย ตลอดจนสิทธิประโยชน์อันคุ้มค่าในฐานะพันธมิตร เพื่อร่วมสร้างความมั่นใจอย่างสูงสุดว่าบุคลากรและนักลงทุนในความดูแลของเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ จะได้รับรักษาที่ดี มีมาตรฐาน และเปี่ยมด้วยความอบอุ่นเสมือนสมาชิกในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “บริการดุจญาติมิตร ด้วยความใกล้ชิดและห่วงใย” ของโรงพยาบาลมุกอินเตอร์
ชื่อโครงการ “The Bridge of Trust: Mukdahan – Savannakhet Healthcare & Protection Synergy” สะท้อนถึงความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต ที่เชื่อมต่อกันผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการพบปะเชิงสัญลักษณ์ แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกันที่สุดระหว่างสองประเทศ
ทั้งนี้ HANN ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ และโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร รวมจำนวนเตียงกว่า 148 เตียง ครอบคลุมความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป ยูโรวิทยา อายุรกรรม สูติ-นรีเวช กุมารเวช และศูนย์ฟอกไต ความมุ่งมั่นในมาตรฐานการรักษาต่อเนื่องมานานกว่า 30 ปีนี้ คือพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ HANN ได้รับความเชื่อมั่นจากพันธมิตรทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง
โครงการ “The Bridge of Trust” จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ HANN ใช้เชื่อมโยงระบบสุขภาพและความมั่นคงทางการเงินของผู้รับบริการทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงให้เป็นหนึ่ง