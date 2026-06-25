หุ้นปิดเช้าบวก 12.04 จุด เทรดคึกคักขานรับงบ Micron หนุนกลุ่มสายเทคฯ-เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณฟื้น

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,560.26 จุด เพิ่มขึ้น 12.04 จุด (+0.78%) มูลค่าซื้อขายราว 42,717 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นเคลื่อนไหวแดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,567.47 จุด ส่วนจุดต่ำสุด 1,555.96 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าปรับตัวขึ้นมาตามตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชีย โดยมี Sentiment บวกหลักจาก Micron Technology รายงานผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าคาดหนุนหุ้นที่อิงกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะ DELTA ขึ้นมาหนุนดัชนีในวันนี้
ขณะเดียวกัน ยังได้รับปัจจัยเชิงบวกจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็น 2.3% จากเดิมที่ 1.5% หนุนต่อหุ้นอิงการบริโภคในประเทศ และหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ที่ได้รับอานิสงส์เศรษฐกิจดีขึ้น ประกอบกับความคาดหวังมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่จะนำกลับมาใช้หนุนต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายคาดว่าแกว่งตัวแดนบวกต่อ โดยให้แนวต้าน 1,580 จุด แนวรับ 1,555 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,028.52 ล้านบาท ปิดที่ 321.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท
GILF มูลค่าการซื้อขาย 2,515.93 ล้านบาท ปิดที่ 60.75 บาท ลดลง 0.75 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 2,033.23 ล้านบาท ปิดที่ 61.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,698.90 ล้านบาท ปิดที่ 353.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,477.31 ล้านบาท ปิดที่ 36.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง