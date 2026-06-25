CLICX จับมือเครดิต บูโรลงนาม MOU เชื่อมข้อมูล-ปลดล็อกทางการเงินกลุ่ม unserved

CLICX ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา(Virtual Bank) รายแรกของไทยต่อยอดแนวคิด “การเงินที่เลือกได้”จับมือกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ NCB ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสทางการเงินอย่างรับผิดชอบ โดยเฉพาะกลุ่มที่ระบบการเงินเดิมอาจยังมองเห็นไม่ครบทุกมิติ เช่น ผู้มีรายได้ไม่ประจำ ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจรายย่อย และผู้ที่มีข้อมูลทางการเงินแบบดั้งเดิมไม่มากนัก ให้สามารถเริ่มต้นสร้างประวัติทางการเงิน และต่อยอดสู่ชีวิตการเงินที่เลือกได้มากขึ้นในอนาคต
นางสาวสุพร สุนทรโรหิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารคลิกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือกับ NCB ในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของ CLICX ในการช่วยให้ผู้ใช้บริการเริ่มต้นสร้างตัวตนทางเครดิตของตนเอง ผ่านบริการทางการเงินที่เหมาะสม โปร่งใส และอยู่ภายใต้หลักการพิจารณาสินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม เพราะ CLICX เชื่อว่า ‘การเงินที่เลือกได้’ ไม่ได้หมายถึงเพียงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สะดวกขึ้น แต่หมายถึงการที่ผู้ใช้บริการมีโอกาสมากขึ้นในการเริ่มต้น วางแผน และต่อยอดชีวิตทางการเงินของตัวเอง ในอดีต คนจำนวนไม่น้อยอาจเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน ไม่ใช่เพราะไม่มีวินัยหรือไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ แต่เพราะไม่มีข้อมูลทางการเงินแบบดั้งเดิมเพียงพอให้ระบบใช้ประกอบการพิจารณา
"คนจำนวนมากอาจมีศักยภาพ มีวินัยทางการเงิน และมีพฤติกรรมการใช้จ่ายในชีวิตจริงที่ดี แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือบริการทางการเงินในระบบได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่มีเอกสารรายได้ประจำ ไม่มีหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอ หรือไม่มีประวัติข้อมูลเครดิตให้สถาบันการเงินใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่งในแวดวงการเงินมักเรียกกลุ่มลักษณะนี้ว่า “thin file” ดังนั้นการใช้ข้อมูลทางเลือกของ CLICX เป็นไปเพื่อเสริมมิติการพิจารณาทางการเงินอย่างรับผิดชอบ ไม่ใช่การแทนที่ข้อมูลเครดิตหรือการลดมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ"
นางสาวลัษมณ อรรถาพิช ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) กล่าวว่า NCB มีบทบาทในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเครดิตของประเทศ โดยรวบรวมข้อมูลสินเชื่อและประวัติการชำระหนี้จากสถาบันการเงินสมาชิก เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลเครดิตที่สะท้อนข้อเท็จจริงทางการเงินของเจ้าของข้อมูล ความร่วมมือกับ CLICX ในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทของข้อมูลเครดิต และเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบทางการเงิน เพราะข้อมูลเครดิตที่ดีเป็นรากฐานสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการเงินในระยะยาว โดยเมื่อผู้ขอสินเชื่อได้รับอนุมัติและเริ่มใช้บริการสินเชื่อกับ CLICX ข้อมูลสินเชื่อและประวัติการชำระหนี้จะถูกนำส่งเข้า NCB เช่นเดียวกับสถาบันการเงินสมาชิกอื่น ๆ ทำให้สามารถเริ่มสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินของตนเอง และใช้ประวัติทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงเป็นพื้นฐานในการต่อยอดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินอื่น ๆ ในอนาคต