วิจัยกสิกรฯเผยยอดหุ้นกู้ระยะยาว5เดือนหดตัว3.7%-นักลงทุนเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงสูง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 (ม.ค. - พ.ค.) มูลค่าออกหุ้นกู้ระยะยาวหดตัว 3.7% โดยมีปัจจัยกดดันจากนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพเครดิตมากขึ้นจากสัญญาณการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ในช่วงที่ผ่านมา และอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้ที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ภาคธุรกิจระดมทุนอย่างระมัดระวังมากขึ้น โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าทั้งปี 2569 มูลค่าการออกหุ้นกู้อาจอยู่ที่ประมาณ 8.5 – 8.9 แสนล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า และใกล้เคียงกับตัวเลขคาดการณ์ที่ 9 แสนล้านบาทของ ThaiBMA
ทั้งนี้ ภาพรวมการจำหน่ายหุ้นกู้ในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนว่า ความกังวลของนักลงทุนยังไม่ได้กระจายไปทั่วทั้งตลาดหุ้นกู้ แต่ยังคงจำกัดอยู่ในกลุ่มหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลัก โดยนักลงทุนให้ความสำคัญกับคุณภาพเครดิตของผู้ออกส่งผลให้การระดมทุนยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแรง ขณะที่ผู้ออกหุ้นกู้กลุ่มเสี่ยงสูง ยังคงเผชิญแรงกดดันจากทั้งต้นทุนทางการเงินที่สูงและความเชื่อมั่นของตลาดที่ยังไม่ฟื้นเต็มที่
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัญหาการผิดนัดชำระในตลาดหุ้นกู้ยังไม่ได้กระจายเป็นวงกว้าง แต่หุ้นกู้เสี่ยงสูงยังคงเป็นกลุ่มที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ ปัจจุบันหุ้นกู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญาคิดเป็นประมาณ 2.0% ของมูลค่าคงค้างหุ้นกู้ทั้งตลาดซึ่งส่วนใหญ่สามารถปรับโครสร้างหนี้ได้แล้ว อย่างไรก็ดีความเสี่ยงที่หุ้นกู้จะกลับมาผิดนัดชำระยังไม่ได้หมดไป ดังนั้น หุ้นกู้ที่เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้วและจะกลับมาครบกำหนด รวมถึงหุ้นกู้เสี่ยงสูงอื่นที่กำลังจะทยอยครบกำหนดชำระ จึงยังเป็นกลุ่มที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิด