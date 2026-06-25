หุ้นปรับขึ้นต่อเนื่องตอบรับ กนง.คงดอกเบี้ย-ปรับขึ้นคาดการณ์ GDP หุ้นเทคเอเชียฟื้น

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล. ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้มีโอกาสฟื้นต่อ หลังจากวันก่อนหน้าดัชนีมีการรีบาวด์กลับขึ้นมา โดยมีปัจจัยหนุนในประเทศจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่ตลาดคาดการณ์ และประเมินว่า กนง. จะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี ขณะที่สถานการณ์เงินเฟ้อมองว่าเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวและจะค่อย ๆ ผ่อนคลายลงในช่วงปีหน้า ซึ่งภาพรวมนโยบายการเงินดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
นอกจากนี้ กนง. ยังได้มีการปรับประมาณการ GDP ของไทยขึ้นจากเดิมที่ 1.5% เป็น 2.3% ซึ่งสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่มีทิศทางดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 69 หลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายลง
สำหรับปัจจัยต่างประเทศ ตลาดหุ้นไทยได้รับ Sentiment เชิงบวกจากแรงซื้อคืนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ หลังจากบริษัทไมครอน เทคโนโลยี ของสหรัฐ ได้ประกาศผลประกอบการงวดไตรมาสออกมาดีและเติบโตสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นฟื้นตัวขึ้นในเช้าวันนี้ หนุน DELTA อาจฟื้นตัวขึ้นมาได้ หลังจากก่อนหน้านี้ปรับตัวลงจากความกังวลต่อประเด็น Cap Weight ซึ่งราคาปัจจุบันน่าจะสะท้อนความกังวลดังกล่าวไปพอสมควร ประกอบกับบรรยากาศการลงทุนกลุ่มเทคโนโลยีในภาพรวมที่เริ่มกลับมาเป็นบวกมากขึ้น
แนะนำนักลงทุนติดตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางรัฐบาล โดยล่าสุดมีกระแสข่าวการเตรียมปัดฝุ่นโครงการเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ซึ่งประเด็นนี้จะเป็นปัจจัยบวกอาจเห็นแรงเก็งกำไรระยะสั้นในกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม รวมทั้งเงินบาทที่อ่อนค่า หนุนหุ้นที่ได้ประโยชน์ อาทิ กลุ่มส่งออก อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงกลุ่มเกษตร
โดยให้แนวต้าน 1,560 จุด แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 1,570 - 1,575 จุด และแนวรับ 1,535 - 1,540 จุด