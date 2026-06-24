10x Research ชี้บิทคอยน์อาจร่วงทดสอบโซน 55,000 ดอลลาร์ ช่วง ส.ค.-ต.ค. นี้คือจุดต่ำสุดของรอบ

สำนักวิจัยคริปโต 10x Research ออกรายงานระบุว่าบิทคอยน์มีโอกาสร่วงทดสอบแนวรับที่ 55,000 ดอลลาร์ก่อนที่รอบตลาดปัจจุบันจะสร้างฐานได้ โดยมองว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2569 คือกรอบเวลาที่น่าจับตามากที่สุด ขณะที่แรงขายจากกองทุน ETF สปอตบิทคอยน์ ไม่ใช่การขายของบริษัทในตลาด ถูกชี้ว่าเป็นต้นเหตุหลักของแรงกดดันขาลงในเวลานี้
มาร์คัส ทีเลน (Markus Thielen) ผู้ก่อตั้ง 10x Research เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ในชื่อ "Bitcoin: The Time and Price That Will Likely Mark the 'Cycle' Low" ระบุว่า 55,000 ดอลลาร์คือโซนต่ำสุดที่มีนัยยะในเชิงกลยุทธ์สำหรับรอบนี้ โดยสร้างจากสัญญาณที่บรรจบกันหลายมิติ ทั้งแนวโน้มดอลลาร์สหรัฐ แบบจำลองสภาพคล่องโลก ข้อมูล cost-basis บนเชน และรูปแบบวัฏจักรในอดีต
ล่าสุด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 บิทคอยน์ซื้อขายต่ำกว่า 61,000 ดอลลาร์ หรือลดลงราว 51% จากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ทะลุ 126,000 ดอลลาร์เมื่อเดือนตุลาคม 2568 ปัจจัยกดดันที่ 10x Research ชี้ว่าสำคัญที่สุดคือเงินไหลออกจากกองทุน ETF สปอตบิทคอยน์ ซึ่งสะสมแล้วหลายพันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ออกมาสูงกว่าคาดในช่วงต้นปี โดยบางช่วงเม็ดเงินไหลออกเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์
อย่างไรก็ตาม หนึ่งในสัญญาณที่ 10x Research ให้น้ำหนักมากคือตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2554 เคยส่งสัญญาณแบบนี้เพียงหกครั้ง ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2568 และนำมาก่อนช่วงขาลงปัจจุบันพอดี ทุกครั้งที่สัญญาณนี้ปรากฏในอดีต บิทคอยน์มักปรับตัวลงในช่วงเดือนถัดมา
ด้านข้อมูล onchain ก็สอดคล้องกัน ราคา realized price ของบิทคอยน์ ซึ่งสะท้อน cost-basis เฉลี่ยของเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ อยู่ในช่วง 53,000-55,000 ดอลลาร์ ซึ่งในอดีตมักทำหน้าที่เป็นโซนแรงโน้มถ่วงในช่วงตลาดขาลง แบบจำลองของ Cryptoquant ก็ชี้ไปที่ระดับเดียวกัน
ในส่วนตลาด prediction market ยืนยันทิศทางนี้เช่นกัน ผู้เล่นบน Polymarket ให้ความน่าจะเป็น 64% ที่บิทคอยน์จะแตะ 55,000 ดอลลาร์หรือต่ำกว่าก่อนปี 2570 ขณะที่ Kalshi ให้ตัวเลขใกล้เคียงที่ 65% ภายในสิ้นปีนี้ ส่วน Galaxy Research ซึ่งมีมุมมองเชิงลบมากกว่า ประเมินว่าบิทคอยน์อาจร่วงไปถึงโซน 40,000-46,000 ดอลลาร์ในไตรมาสสี่
อย่างไรก็ตามประเด็นที่ 10x Research ย้ำหนักๆ คือจุดต่ำสุดของตลาดขาลงมักไม่เกิดจากการทุบขายทีเดียวแล้วจบ แต่ต้องอาศัยกระบวนการสร้างฐานหลายเดือน สัญญาณที่นักลงทุนควรจับตาจึงไม่ใช่แค่ระดับราคา แต่คือทิศทาง flow ของ ETF ที่ต้องพลิกกลับมาเป็นบวกอย่างต่อเนื่องก่อนที่การฟื้นตัวที่ยั่งยืนจะเริ่มก่อตัวขึ้นได้