ธนาคารกรุงเทพเปิดเวที Green Transition Academy รุ่น 2-ติวเข้มเตรียมพร้อมรับโอกาสธุรกิจสีเขียว

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BBL) เปิดหลักสูตร “Green Transition Academy รุ่นที่ 2” หนึ่งในโครงการภายใต้ร่มใหญ่ The Academy โดยธนาคารกรุงเทพ เพื่อผนึกกำลังผลักดันธุรกิจไทยแข่งขันบนเวทีโลก โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “From Strategy to Action: Green Transition Leadership” ที่มุ่งเน้นการผสานแนวคิดความยั่งยืนเข้ากับยุทธศาสตร์องค์กร สู่การขับเคลื่อนเป้าหมาย ESG ให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ตลอดจนการสร้างภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร และระบบธรรมาภิบาลที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมงาน
สำหรับหลักสูตร Green Transition Academy รุ่นที่ 2 จัดขึ้นสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง และทายาทธุรกิจรุ่นใหม่จากองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ จำนวน 50 ราย จากหลากหลายภาคธุรกิจทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และกฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผู้เรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญขององค์กรชั้นนำ อาทิ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น บริษัทบ้านปู เน็กซ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริคและผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน ครอบคลุมประเด็นสำคัญตั้งแต่ผลกระทบของนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การบริหารจัดการคาร์บอนและห่วงโซ่อุปทาน ไปจนถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ พร้อมกิจกรรมเชิงปฏิบัติ การศึกษาดูงาน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารจากหลากหลายอุตสาหกรรม สอดคล้องกับบทบาทของธนาคารกรุงเทพในฐานะ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่มุ่งสนับสนุนภาคธุรกิจไทยให้พร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง