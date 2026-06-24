ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.42-แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ13เดือนครั้งใหม่

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(24 มิ.ย.69)แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 13 เดือนครั้งใหม่ที่ 33.45 ก่อนจะปิดตลาดในประเทศที่ 33.42 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงประมาณ 0.8% จากระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 33.14 บาทต่อดอลลาร์ฯ...
เงินบาทยังคงอ่อนค่าลงสอคดล้องกับการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก และทิศทางการอ่อนค่าของสกุลเงินเอเชียและค่าเงินสกุลหลักอื่น ๆ ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังคงแข็งค่าขึ้น โดยมีแรงหนุนจากการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการคุมเข้มนโยบายการเงินด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด (ซึ่งตลาดมองว่าเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งภายในปีนี้) นอกจากนี้ เงินบาทยังคงมีทิศทางอ่อนค่าในช่วงบ่าย ขณะที่ กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.00% ตามที่ตลาดคาด พร้อมกับส่งสัญญาณว่า อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเป็นระดับที่เหมาะสม ซึ่งทำให้ตลาดตีความว่า กนง. มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปี 2569
สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 29.07 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทยถึง 6,481 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.20-33.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกเดือนพ.ค. ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ อัตราเงินเฟ้อ PCE/Core PCE และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ค. ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์