เกาหลีใต้ผนวกหลักทรัพย์โทเคนเข้าแผนปฏิรูปตลาดทุนครั้งใหญ่ เล็งบังคับใช้กฎหมาย ก.พ. 2570

คณะกรรมการบริการทางการเงินเกาหลีใต้ (FSC) ประกาศรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับหลักทรัพย์โทเคนไว้ในแผนปรับโฉมตลาดทุนแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การย่นรอบการชำระหนี้ การขยายเวลาซื้อขาย ไปจนถึงการนำ AI มาใช้ในระบบการเงิน โดยกรอบกฎหมายเต็มรูปแบบคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2570 หลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านกฎหมายรับรองบล็อกเชนเป็นทะเบียนหลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
FSC เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2569 ว่าได้จัดตั้งคณะทำงานทบทวนโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุน เพื่อประสานการปฏิรูประหว่างหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการตลาด โดยแผนปฏิรูปดังกล่าวประกอบด้วยแผนงานย่นรอบการชำระหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม รวมถึงระบบของ Korea Securities Depository (KSD) สำหรับการชำระธุรกรรม OTC ในหุ้นนอกตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุนเศษส่วนภายในสิ้นปี 2569
การผนวกหลักทรัพย์โทเคนเข้าไว้ในแผนปฏิรูปตลาดทุนกระแสหลักสะท้อนทิศทางนโยบายที่ชัดเจน โซลไม่ได้มองโทเคไนเซชันเป็นระบบคู่ขนาน หากแต่ตั้งใจบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานการเงินระดับชาติ ซึ่งความเห็นนี้สะท้อนจากคำแถลงของ ควอน แด-ยัง (Kwon Dae-young) รองประธาน FSC ที่ระบุว่าโครงการทั้งหมดจะยึดหลักนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ การคุ้มครองผู้ถือหุ้น นวัตกรรม และการเข้าถึงตลาด
อย่างไรก็ตามพื้นฐานทางกฎหมายของโครงการนี้วางรากฐานไว้ก่อนหน้าแล้ว เมื่อเดือนมกราคม 2569 สภานิติบัญญัติแห่งชาติเกาหลีใต้ผ่านการแก้ไขกฎหมายที่รับรองให้บัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์บนบล็อกเชนมีสถานะเป็นทะเบียนหลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมอนุญาตให้ออกและหมุนเวียนหลักทรัพย์โทเคนได้ ขณะนี้ FSC กำหนดเป้าหมายเผยแพร่ร่างกฎระเบียบลำดับรองและแนวปฏิบัติในเดือนกรกฎาคม 2569
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคนิคก็เดินหน้าพร้อมกันโดยทาง Samsung SDS ชนะสัญญาจาก KSD เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการหลักทรัพย์โทเคน โดยเชื่อมต่อระบบบัญชีหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่กับข้อมูลบนบล็อกเชน ซึ่งบริษัทตั้งเป้าแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2570 ตรงกับวันที่กรอบกฎหมายใหม่มีกำหนดบังคับใช้พอดี
สำหรับนักลงทุนและภาคธุรกิจในภูมิภาค ความเคลื่อนไหวของเกาหลีใต้ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่ควรจับตา เพราะหากกรอบกฎหมายปี 2570 บังคับใช้ได้จริงตามแผน เกาหลีใต้จะกลายเป็นหนึ่งในตลาดเกิดใหม่ชั้นนำของเอเชียที่มีระบบนิเวศหลักทรัพย์โทเคนที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันให้ประเทศอื่นในภูมิภาครวมถึงไทยเร่งพัฒนากรอบนโยบายในทิศทางเดียวกัน