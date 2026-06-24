หุ้นปิดบวก 7.32 จุดแรงซื้อกลุ่มท่องเที่ยว-ค้าปลีกรับมาตรการรัฐกระตุ้น-กนง.เพิ่มคาดการณ์ GDP

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,548.22 จุด เพิ่มขึ้น 7.32 จุด (+0.48%) มูลค่าซื้อขาย 58,239.67 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ ดัชนีปรับตัวขึ้น และเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวัน โดยทำจุดสูงสุด 1,553.35 จุด และจุดต่ำสุด 1,536.37 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 332 หลักทรัพย์ ลดลง 115 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 212 หลักทรัพย์
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้รีบาวด์ขึ้น หลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวลงแรง โดยที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นที่อิงกับการท่องเที่ยว จากการที่รับข่าวมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่จะมีการผลักดันออกมา ซึ่งสนับสนุนทั้งค่าที่พักและค่าตั๋วเครื่องบิน และแรงซื้อกลับหุ้นที่ยัง Underperform อย่างเช่น กลุ่มค้าปลีก ที่อิงการบริโภคในประเทศ ซึ่งได้อานิสงส์จากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่ปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยขึ้น
โดยที่ตลาดหุ้นในช่วงนี้อาจจะเป็นการเวียนกลุ่มหุ้น สลับออกมาจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี ไปหุ้นกลุ่ม Value play เป็นการสลับกลุ่มหุ้นกันในช่วงนี้ และรอปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนตลาดหุ้น หลังจากที่รับรู้ปัจจัยต่างๆไปมากแล้ว
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ โดยที่ติดตามการรายงานตัวเลขส่งออกเดือนพ.ค. และคืนนี้จะมีการรายงานผลการดำเนินงานของ Micron Technology ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ Sentiment ของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี โดยให้แนวต้าน 1,560 จุด แนวรับ 1,540 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,354.70 ล้านบาท ปิดที่ 314.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 5,326.44 ล้านบาท ปิดที่ 61.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 4,024.59 ล้านบาท ปิดที่ 60.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,810.20 ล้านบาท ปิดที่ 208.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,408.73 ล้านบาท ปิดที่ 353.00 บาท ลดลง 5.00 บาท