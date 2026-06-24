ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด “Integrity Day”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “Integrity Day” เพื่อเน้นย้ำถึงการเป็นเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นเพื่อสร้างโอกาสแก่ทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ “The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities” โดยมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Integrity Always in Every Decision” เพื่อแสดงความรำลึกถึง ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ในวาระ “100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” ผู้วางรากฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดทุนไทย
โดยได้รับเกียรติจาก ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย , โสภาวดี เลิศมนัสชัยอดีตผู้บริหารและอดีตกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ พร้อมด้วยผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ , ปวีณา ศรีโพธิ์ทอง มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อหลักคิดการยึดมั่นในความถูกต้อง โดยมี อัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวเปิดงาน และมีปาฐกถาพิเศษจาก ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กรของตลาดหลักทรัพย์ฯ “Integrity Always” ให้แก่พนักงานได้นำไปใช้เป็นหลักคิดทั้งในการทำงานและในชีวิตจริง