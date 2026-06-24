กรุงศรีโกลบอลมาร์เก็ตส์เผยบาทอ่อนสุดรอบ13เดือนแตะ33.40หลังกนง.คงดอกเบี้ย

กรุงศรีโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY)ระบุว่า เงินบาทอ่อนค่าลงอยู่ที่ 33.40 บาท/ดอลลาร์ ต่ำสุดในรอบ 13 เดือน หลังการประกาศคงดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) โดย กนง. ระบุว่าอัตราแลกเปลี่ยนยังมีความผันผวน และเงินบาทอ่อนค่า สะท้อนการปรับท่าทีด้านนโยบายการเงินของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ การประชุมครั้งถัดไปของ กนง. จะมีขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2569 ซึ่งจากท่าทีของคณะกรรมการฯ ในวันนี้ไม่มีสิ่งที่เหนือความคาดหมาย คณะกรรมการฯ ระบุว่า ภายใต้กรอบนโยบายที่มุ่งรักษาเสถียรภาพด้านราคา สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และยังคงรักษาเสถียรภาพทางการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม แม้อัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทาน แต่คณะกรรมการฯ จะยังคงติดตามแนวโน้มและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ กรุงศรียังคงมุมมองว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมในอีกหลายไตรมาสข้างหน้า เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญและส่งผลต่อทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ