สิ้นสุดฟองสบู่หุ้น DELTA / สุนันท์ ศรีจันทรา

เสียงเตือนภาวะฟองสบู่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดังมาระยะหนึ่งแล้ว แต่นักลงทุนทั้งโลกไม่ได้ถอยหนีขายหุ้นทิ้งสักเท่าไหร่ และหุ้น SPACEX ที่เข้าซื้อขายในตลาดหุ้นแนสแด็กเมื่อสัปดาห์ก่อน ยังเก็งกำไรกันสนั่นหวั่นไหว ราคาพุ่งทะยานอย่างร้อนแรง แต่ต้นสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นแนสแด็กถล่มทลาย เพราะการถล่มขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครองความโดดเด่นในตลาดหุ้นไทย นับจากต้นปีที่ผ่านมา ราคาวิ่งขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นยักษ์ใหญ่ที่มีอิทธิพลชี้นำตลาดอย่างบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ซึ่งได้แรงหนุนจากกระแสความนิยมหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก
ราคาหุ้น DELTA สิ้นปี 2568 ปิดที่ 173 บาท และทะยานขึ้นมาตลอด จนขึ้นไปสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 372 บาท ดึงดัชนีหุ้นขึ้นตามเกือบ 200 จุด นอกจากนี้ยังปลุกให้หุ้นชิ้นส่วนตัวอื่น ๆ วิ่งตามมาเป็นพรวน ไม่ว่าจะเป็นหุ้นบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ HANA หุ้นบริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE และหุ้นบริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CCET
แต่หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนถูกขายเทกระจาดเมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา ราคาทรุดหนักยกแผง นำโดย DELTA ที่ลงมาปิดที่ 317 บาท ลดลง 18 บาท และทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเกิดความผันผวน กระดานหุ้นแดงฉาน ดัชนีรูดลงถึง 33.23 จุด ถอยลงมาปิดที่ 1540.90 จุด
รอบการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนที่ยืดเยื้อมานับจากต้นปี กำลังปิดฉากลง นักเก็งกำไรที่ขายทิ้งไม่ทันจะต้องเจ็บหนัก
สำหรับดัชนีหุ้นในปีนี้ที่เคยขึ้นไปแตะระดับ 1610 จุด หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 350 จุด เมื่อเทียบจากจุดปิดสิ้นปี 2568 ที่ระดับ 1259.67 จุด กำลังถูกหุ้น DELTA ฉุดลงมา และไม่อาจประเมินได้ว่าจะถอยลงไปตั้งหลักในระดับใด
สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านใกล้จะปิดฉากอย่างสมบูรณ์ และควรจะเป็นข่าวดีชิ้นใหญ่ที่กระตุ้นให้ตลาดหุ้นทั่วโลกสดใส แต่ภาวะฟองสบู่แตกของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลายเป็นข่าวร้ายที่กลบข่าวดีของสงครามตะวันออกกลางจนหมดสิ้น
ตลาดหุ้นแทบทั้งโลกปั่นป่วน ยิ่งตลาดหุ้นที่มีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นตัวนำตลาด ดัชนียิ่งปักหัวลงหนัก เช่น ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่ลงไปกว่า 8% เมื่อวันอังคาร
ถ้าภาวะฟองสบู่หุ้นชิ้นส่วนยังไม่สิ้น การปรับฐานยังไม่สะเด็ดน้ำ หุ้น DELTA ยังไม่ลงมาสู่ปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะเป็น ดัชนีหุ้นมีโอกาสที่จะปรับฐานลงต่อ และอาจลงไปแตะที่ระดับ 1500 จุดได้
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์ 19 แห่ง ได้ประเมินราคาเป้าหมายเฉลี่ยหุ้น DELTA อยู่ที่ 310 บาท โดยบางโบรกเกอร์ให้ไว้เพียง 216 บาท แต่มีบางโบรกเกอร์มองโลกสวย ตั้งราคาเป้าหมายไว้สูงลิบที่ 420 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่น่าได้เห็นในระยะเวลาอันใกล้
การเจรจาปิดฉากสงครามตะวันออกกลางได้ น่าจะปลุกให้ตลาดหุ้นทั่วโลกครึ่งปีหลังคึกคัก แต่ภาวะฟองสบู่แตกของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอาจทำลายแนวโน้มความสดใสของตลาดหุ้น
หุ้น DELTA ที่เป็นพระเอกในช่วงครึ่งปีแรก อาจกลายเป็นผู้ร้ายในช่วงครึ่งปีหลัง และฉุดตลาดหุ้นให้ถอยรูดลงมา ดับความหวังสิ้นปี 2569 ที่จะได้เห็นดัชนี 1600 จุด