เวอร์ซุนิกางแผน "Defensive Strategy" สู้สงครามราคา ดัน Philips โต 26% ฝ่ามรสุมค่าครองชีพ

เวอร์ซุนิตอกย้ำภูมิคุ้มกันแบรนด์พรีเมียมท่ามกลางพิษเงินเฟ้อ ชู Mid-to-High เป็นสนามรบหลัก พร้อมเปิดตัวนวัตกรรม SteamFry™ จับมือ Wongnai สร้าง Food Ecosystem ครบวงจร เล็งโต 15-20% ต่อเนื่อง แม้ตลาดมวลชนเผชิญแรงกดดันรุนแรงจากแบรนด์จีนราคา 500-700 บาท ขณะที่ Traffic ห้างฯ หดตัวและความผันผวนของค่าเงินยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตา
นายวุฒิชัย รัตนสุมาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ บริษัท เวอร์ซุนี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในปีที่ผู้บริโภคไทยรัดเข็มขัดอย่างเห็นได้ชัด แต่ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเมื่อ Versuni ผู้บริหารแบรนด์ Philips ในไทยสามารถสร้างการเติบโตได้ถึง 26% ในปีที่ผ่านมา และกำลังเดินเกมต่อด้วยความเชื่อมั่นว่า นวัตกรรมไม่ใช่ทางเลือก แต่คือเกราะป้องกันทางธุรกิจที่หักล้างสงครามราคาได้จริง
เลือกสนามรบให้ถูกยุทธศาสตร์ที่ไม่ลงไปสู้ในตลาดล่าง
หัวใจของโมเดลธุรกิจ Versuni คือการ "เลือกสนามรบ" อย่างมีวินัย บริษัทจงใจหลีกเลี่ยงการตัดราคาในตลาดมวลชนที่แบรนด์จีนผู้ผลิตหม้อทอดราคา 500-700 บาทกำลังรุกหนัก และมุ่งสู้ในเซกเมนต์ Mid-to-High ที่วางราคาเริ่มต้นที่ 2,000 บาทขึ้นไปแทน
กลยุทธ์นี้สะท้อนการอ่านตลาดอย่างแม่นยำ เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อปานกลางถึงสูง มีภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนเศรษฐกิจมากกว่า และตัดสินใจซื้อจาก "คุณค่า" ไม่ใช่เพียง "ราคา" ผลลัพธ์คือ Philips ยังคงรักษาความเป็นผู้นำตลาดหม้อทอดไร้น้ำมัน ด้วยส่วนแบ่งตลาดประมาณ 30% พร้อมเป้าหมายเติบโตต่อเนื่องที่ 15-20% ในปีนี้
สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือบทเรียนที่แบรนด์ดึงมาใช้จากวิกฤตสต็อกสินค้าขาดตลาดนานถึง 8 เดือนในช่วงที่ Airfryer บูมสุดขีด การกลับมาในครั้งนี้จึงพ่วงมาพร้อมกับการบริหารพอร์ตโฟลิโอที่เข้มข้นกว่าเดิม ครอบคลุมตั้งแต่ซีรีส์เริ่มต้น (1000 Series) ไปจนถึงรุ่นเรือธงอย่าง NX543
SteamFry™ เมื่อนวัตกรรมคือคำตอบของ Pain Point ที่แท้จริง
การเปิดตัว Philips AirFryer SteamFry™ ไม่ใช่การออกสินค้าใหม่ตามรอบปกติ แต่คือการโจมตีจุดอ่อนที่ตลาดรับรู้มานาน นั่นคือปัญหาอาหารแห้ง-กระด้างเมื่อใช้หม้อทอดไร้น้ำมันแบบเดิม
เทคโนโลยี SteamFry™ ผสานระบบไอน้ำควบคุมอัตโนมัติเข้ากับลมร้อน RapidAir Plus เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ "กรอบนอก ฉ่ำใน" ซึ่งตรงจุดอย่างยิ่งกับวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับ Texture และรสสัมผัสของอาหารไม่แพ้รสชาติ
ยิ่งไปกว่านั้น การจับมือกับ Wongnai ภายใต้ Strategic Partnership ถือเป็นการขยาย Ecosystem อย่างมีชั้นเชิง โดยผนวก HomeID Application ที่รวบรวมสูตรอาหารกว่า 1,000 เมนูเข้ากับ Content จากเชฟมืออาชีพ สร้างความผูกพันกับแบรนด์ที่เกินกว่าตัวผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ การเปิดแคมเปญ "Philips AirFryer รสมือแม่ Challenge" บน TikTok ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2569 คือการแปลงฐานผู้ใช้ให้กลายเป็นพลังการตลาดแบบ Organic ที่คุ้มค่ากว่าโฆษณาตรงในระยะยาว
มองโอกาสที่ยังเหลืออยู่อีก 90% ปักธงสังคมคนโสดและคอนโดมิเนียมคือเชื้อเพลิงการเติบโต
ตัวเลขที่น่าจับตาที่สุดจากมุมมองเชิงกลยุทธ์คือ Penetration Rate ของหม้อทอดไร้น้ำมันในไทยที่ยังไม่ถึง 10% ของครัวเรือนทั้งหมด 15 ล้านครัวเรือน ในขณะที่ตู้เย็นและโทรทัศน์เข้าใกล้ 100% แล้ว
ตัวเลขนี้หมายความว่า "สนามรบที่แท้จริง" ยังแทบไม่ได้เริ่มต้น
ตัวเร่งสำคัญมาจาก Demographic Shift ที่ชัดเจน ทั้งการแต่งงานช้าลงของคนไทย การขยายตัวของสังคมคนโสดในเมือง และการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และกฎระเบียบเรื่องควัน-กลิ่น ล้วนสร้างความต้องการสินค้าที่ "ตอบโจทย์การปรุงอาหารได้จริง ในพื้นที่จำกัด" ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ Airfryer ตอบได้แม่นยำกว่าเตาแก๊สทั่วไป
พร้อมขยายแนวรบจาก Airfryer สู่ Garment Care และ Health Solutions
Versuni ไม่ได้วางความหวังทั้งหมดไว้ที่หม้อทอด แบรนด์แบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น Home Life และ Kitchen Life อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร
นอกจากนี้นางสาวญาดา แสงธนนิรมิต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจเครื่องครัว กล่าวว่า กลยุทธ์การขับเคลื่อนการตลาดในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ตรงที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคอย่างรอบด้าน บริษัทได้ร่วมมือกับ Wongnai ภายใต้ Strategic Partnership เพื่อร่วมกันสร้าง Food Ecosystem ที่แข็งแกร่ง เชื่อมต่อทั้งเทคโนโลยีการทำอาหาร คอนเทนต์และองค์ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์จริงของผู้บริโภคเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดประสบการณ์ผู้ใช้งานผ่าน HomeID Application แพลตฟอร์มสูตรอาหารที่รวบรวมมากกว่า 1,000 เมนู พร้อมคำแนะนำแบบ Step-by-Step รวมถึงเมนูที่ออกแบบโดยเชฟฟ้า พัชรมณฑ์ เจริญชัย เชฟและคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ จาก LINE MAN Wongnai สำหรับการใช้งานร่วมกับ SteamFry™ โดยเฉพาะ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถ ทำอาหารไทยที่ซับซ้อนได้อย่างมั่นใจ และทำได้จริงในทุกวันในทุกครัวเรือน
อีกทั้ง เดินเกมรุกบนดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยการ เปิดตัวแคมเปญ แคมเปญ “Philips AirFryer รสมือแม่ Challenge สร้างการมีส่วนร่วม บนแพลตฟอร์ม TikTok ชวนผู้บริโภคร่วมสร้างสรรค์และถ่ายทอดเมนูโปรดในความทรงจำ สะท้อนแนวคิดว่า “เมนูที่คิดถึงสามารถกลับมาทำได้ง่ายในทุกวัน” โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2569
นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก เชฟฟ้า พัชรมณฑ์ เจริญชัย เชฟและคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ จาก LINE MAN Wongnai มาร่วมพิสูจน์การใช้งานจริงพร้อมสาธิตเมนูยอดฮิต “เส้นหมี่ไก่ฉีก” โดยเชฟฟ้า กล่าวว่า “เมนูอาหารไทยหลายเมนูต้องอาศัยทั้งเทคนิคและการควบคุมความฉ่ำของวัตถุดิบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากใน Airfryer แบบเดิม แต่ Philips AirFryer SteamFry™ ช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาใกล้เคียงการปรุงแบบต้นตำรับ ทั้งในด้านเทกเจอร์ (Texture) และรสชาติ ทำให้เมนูที่เคยซับซ้อน กลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปสามารถทำได้ง่ายขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์”
ในด้าน Garment Care ฟิลิปส์ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำอันดับ 1 ของโลก โดยเฉพาะในกลุ่มเตารีดแรงดันไอน้ำที่ใช้เทคโนโลยี AI และกล้องตรวจจับเนื้อผ้า รวมถึงเตารีดแบบยืนและแบบพกพาที่กำลังเติบโตสูงในกลุ่ม Gen Z ขณะที่แนวรบด้านสุขภาพกำลังได้รับการเปิดอย่างจริงจัง ผ่านการเปิดตัวเครื่องลดความชื้นที่ควบรวมฟังก์ชันฟอกอากาศ ซึ่งสอดรับกับสภาพอากาศชื้นของไทยได้อย่างลงตัวและยังขยายไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีทรัพย์สินมีค่าอย่างกระเป๋าแบรนด์เนม
อย่างไรก็ตาม อุปสรรคเชิงโครงสร้างที่บริษัทต้องรับมืออยู่คือกระบวนการขอมาตรฐาน มอก. ของไทยที่ใช้เวลา 12-16 สัปดาห์ นานกว่าค่าเฉลี่ยโลกเกือบเท่าตัว ส่งผลให้การเปิดตัวนวัตกรรมในไทยช้ากว่าตลาดอื่น และอาจกลายเป็นช่องโหว่ให้คู่แข่งเข้ามาแทรก
ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่ถูกเอาชนะ "ต้นทุน ค่าเงิน และ Traffic" ห้างฯ ที่หดหาย
ในฐานะธุรกิจนำเข้า 100% จากจีน อินโดนีเซีย และยุโรป Versuni ไม่อาจหลีกเลี่ยงความผันผวนจากปัจจัยภายนอกได้ ทั้งความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่กระทบต้นทุนโลจิสติกส์ ความผันผวนของค่าเงินบาทที่ส่งผลโดยตรงต่อ P&L และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้เวลาในห้างสรรพสินค้าน้อยลง ทำให้ช่องทาง Physical Retail มีแรงขับยอดขายลดลงเรื่อยๆ อย่างไรก็ดี การตอบโต้ของบริษัทคือการทำ Balanced P&L โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรได้ดีขึ้นมาถ่วงดุลความเสี่ยง พร้อมใช้แคมเปญการตลาดแบบ Value-Led เช่น "No Burn Campaign" ในกลุ่มเตารีด เพื่อตอกย้ำว่านวัตกรรมไม่ใช่ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย แต่คือการลงทุนที่คุ้มกว่าในระยะยาว
ชูไทย "Strategic Profit Generator" ของอาเซียน
ภาพรวมที่น่าสนใจที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์ภูมิภาคคือตำแหน่งของไทยภายในโครงสร้าง Versuni ซึ่งมี House Capital เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แม้รายได้รวมของไทยจะตามหลังอินโดนีเซียที่มีฐานประชากรใหญ่กว่า แต่ในแง่ Profit Margin ไทยโดดเด่นกว่ามาเลเซียที่แบกภาระต้นทุนสูงกว่า และสำคัญในเชิงกำไรเทียบเคียงกับสิงคโปร์ที่มีกำลังซื้อสูง
ทั้งนี้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือ Versuni กำลังพิสูจน์สมการที่ว่า Brand Heritage ผสาน Innovation ที่ลอกเลียนแบบได้ยาก บวกกับการบริหาร Supply Chain ที่ยืดหยุ่น คือสูตรที่ทำให้ Philips ยืนหยัดได้ในสมรภูมิเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่วันนี้ไม่มีคำว่า "อยู่ได้โดยไม่ต้องปรับตัว" อีกต่อไป