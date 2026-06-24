'ผยง ศรีวณิช'คว้ารางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2026 4 ปีซ้อน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย รับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2026 สาขาอุตสาหกรรมธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากนิตยสาร BUSINESS+ ที่ได้ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเชิดชูผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ สามารถนำพาองค์กรเติบโตและสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่
รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความเป็น “ผู้นำแห่งอนาคต” ที่ขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทยให้ก้าวนำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อยกระดับบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าและสังคมไทยอย่างครอบคลุม เข้าถึงง่าย สะดวก และปลอดภัย พร้อมใช้ศักยภาพของธนาคารสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ลดความเหลื่อมล้ำ ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ และร่วมแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
และความสำเร็จครั้งนี้ ยังตอกย้ำแนวทางการบริหารองค์กรที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วม แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ควบคู่กับการเสริมศักยภาพองค์กรให้พร้อมรับมือกับยุค AI และเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ในทุกก้าวของการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต ตามแนวคิด"60 ปี กรุงไทย ทุกก้าว เพื่อล้านอนาคต"