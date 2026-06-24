ทีทีบีชวนคนไทย'เปลี่ยนความเชื่อ'เพื่อชีวิตการเงินที่ดีขึ้นพร้อมส่งมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ได้จริง

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)(ทีทีบี)ตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ ผ่านแนวคิดการสื่อสาร'เปลี่ยนความเชื่อ'เพื่อชีวิตการเงินดีขึ้น ชวนคนไทยกลับมาตั้งคำถามกับความเชื่อการเงินแบบเดิม ๆ ที่หลายคนยึดถือมาอย่างยาวนาน แม้บางความเชื่ออาจไม่สอดคล้องกับบริบทของโลกการเงินในปัจจุบันอีกต่อไป ซึ่งหนึ่งในความเชื่อที่พบได้บ่อย คือแนวคิดที่ว่า"ผ่อนดีแค่ไหน ก็ได้แค่ไม่เสียประวัติ"หรือ"จะผ่อนดียังไง ดอกเบี้ยก็ได้เท่าเดิม" ซึ่งส่งผลให้คนจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีวินัยทางการเงิน จ่ายตรงทุกงวด และมีความรับผิดชอบ ต้องยอมรับเงื่อนไขเดิม ๆ โดยไม่เคยตั้งคำถามว่าตนเองควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้หรือไม่ หรือมีสิทธิ์ได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่เหมาะสมและเป็นธรรมมากกว่าหรือไม่...ด้วยเหตุนี้ จึงเลือกที่จะ Make REAL Change ของระบบการเงินแบบเดิม โดยการออกแบบโซลูชันทางการเงินที่สะท้อนคุณค่าและพฤติกรรมทางการเงินจริงของลูกค้า
นางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีทีบี กล่าวว่า ทีทีบีเชื่อว่าคนที่มีวินัยทางการเงินและผ่อนชำระตรงเวลา ควรได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างอย่างเป็นธรรม ไม่ใช่ถูกมองเหมือนกันทั้งหมด จึงปรับแนวคิดในการออกแบบโซลูชันทางการเงิน โดยให้ความสำคัญกับ'พฤติกรรมทางการเงินจริง'มากกว่าการพิจารณาเพียงตัวเลขรายได้ เพื่อให้ลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระที่ดี ได้รับดอกเบี้ยที่เหมาะสมตามคะแนนเครดิต (Credit Score) สะท้อนความเชื่อของทีทีบีที่ว่า 'ถ้าคุณผ่อนดี เครดิตดี คุณควรได้ดอกเบี้ยที่ดีกว่า'
โดยหน้าที่ธนาคาร คือการพัฒนาโซลูชันทางการเงินให้แตกต่างจากเดิม แต่ตอบโจทย์ความต้องการได้จริง ซึ่งในแคมเปญนี้ ทีทีบีมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ผ่อนดี พร้อมส่งมอบโซลูชันทางการเงินในกลุ่มสินเชื่อคนผ่อนดี อาทิ
• การชวนเปลี่ยนความเชื่อเดิม'ผ่อนดีแค่ไหน...ก็ได้ดอกเบี้ยเท่าเดิม' พร้อมฉีกทุกกฎการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลแบบเดิมด้วยสินเชื่อคนผ่อนดี ทีทีบี แคชทูโก สำหรับคนเครดิตดี ดอกเบี้ยจะยิ่งดีขึ้น โดยเริ่มต้นเพียง 13.99% ต่อปี (จากปกติ 25% ต่อปี) สำหรับลูกค้า Credit Score AA และคงที่ตลอดสัญญา ไม่ต้องทนจ่ายดอกเบี้ยแพงอีกต่อไป
• 'จากเดิมเชื่อกันว่าผ่อนบ้านดี...ต้องรีไฟแนนซ์ทุก 3 ปี ถึงจะคุ้ม' แต่ความจริงในวันนี้ไม่จำเป็นต้องเหนื่อยรีไฟแนนซ์บ่อย ๆ อีกต่อไป เพราะสินเชื่อคนผ่อนดี ทีทีบี รีไฟแนนซ์บ้าน มอบดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ผ่อนสบายยาว ๆ ได้อย่างมั่นคง หมดกังวลเรื่องการปรับขึ้นของดอกเบี้ยในอนาคต
• 'จำนำทะเบียนรถที่ไหน ๆ ดอกเบี้ยก็สูงเหมือนกันหมด' ไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกต้องอีกต่อไป หากเป็นคนผ่อนดี ย้ายมาที่สินเชื่อคนผ่อนดี ทีทีบีไดรฟ์ รถแลกเงิน แบบไม่โอนเล่ม ผ่อนสบายเริ่มต้นเพียง 0.54% ต่อเดือน หรือเทียบเท่า 12% ต่อปี
ทั้งนี้ ภารกิจ'เปลี่ยนความเชื่อ'เพื่อชีวิตการเงินดีขึ้น จะถูกถ่ายทอดผ่านวิดีโอไวรัลออนไลน์และกิจกรรมสื่อสารในพื้นที่จริง เพื่อปลุกกระแสในสังคมและสะท้อนภาพของผู้คนที่ถูกยึดโยงด้วยความเชื่อการเงินแบบเดิม ๆ พร้อมชวนตั้งคำถามกับสิ่งที่เคยเชื่อมา สื่อสารให้เห็นว่าบางความเชื่ออาจกำลังฉุดรั้งโอกาสทางการเงินโดยไม่รู้ตัว พร้อมส่งต่อข้อความของแคมเปญและ QR Code ที่เปิดโอกาสให้คนไทยค้นพบทางเลือกทางการเงินที่เหมาะสมกับชีวิตของตนเองมากขึ้น
"แนวคิด'เปลี่ยนความเชื่อ'เพื่อชีวิตการเงินที่ดีขึ้น ไม่ใช่เพียงแคมเปญในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจระยะยาวของธนาคาร ในการร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของคนไทย และสนับสนุนให้ระบบการเงินให้คุณค่ากับวินัย ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจทางการเงินที่ดี"