หลักทรัพย์บัวหลวง เปิดทางลงทุน “ทองคำระดับโลก”ผ่านตลาดหุ้นไทย

หลักทรัพย์บัวหลวง พานักลงทุนไทยเข้าถึง “ทองคำระดับโลก” นำ DR “GOLDM01” อ้างอิง SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) กองทุน ETF ที่ลงทุนในทองคำแท่งจริงจากตลาดสหรัฐฯ เข้าซื้อขายในตลาดหุ้นไทยเป็นครั้งแรก ชูจุดเด่นค่าบริหารจัดการกองทุนต้นทาง 0.10% ต่อปี ต่ำที่สุดในกลุ่มDR ที่อ้างอิง ETF ทองคำในกระดานหุ้นไทย ตอบโจทย์การกระจายความเสี่ยงและการลงทุนระยะยาวท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน พร้อมเริ่มซื้อขายวันแรก 25 มิถุนายน 2569
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออก
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ(DR) เจ้าแรกของไทย ภายใต้ชื่อย่อที่ลงท้ายด้วย 01 และปัจจุบันเป็น
ผู้ออก DR ที่มี Coverage ครอบคลุมตลาดหุ้นแกนหลักทั่วโลก และมีมูลค่าตลาด DR อันดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการนำ DR01 ใหม่จำนวน 13 หลักทรัพย์ ซึ่งอ้างอิงหุ้นและ ETF แห่งอนาคต
จากตลาดสหรัฐฯ และฮ่องกง เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน บริษัทจึงเดินหน้าต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมนำ DR “GOLDM01” อ้างอิง SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) กองทุนรวม ETF ทองคำชั้นนำจากตลาดสหรัฐฯ เข้าซื้อขายในตลาดหุ้นไทยเป็นครั้งแรก เพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนไทยเข้าถึงสินทรัพย์ระดับโลกได้หลากหลายยิ่งขึ้น
สำหรับจุดเด่นสำคัญของ DR “GOLDM01” คือ เป็น DR ที่อ้างอิงกองทุนรวม ETF ที่ลงทุนในทองคำแท่งจริง โดยมูลค่าของ ETF จะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาทองคำในตลาดโลก (LBMA Gold Price) ที่สำคัญยังมีค่าบริหารจัดการกองทุนต้นทางเพียง 0.10% ต่อปี ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในกลุ่ม DR ที่อ้างอิง ETF ทองคำที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นไทยในปัจจุบัน อีกทั้งไม่มีการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการ DR ในประเทศไทยเพิ่มเติม ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหรือถือครอง DR “GOLDM01” ในระยะยาวได้ด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่นับตั้งแต่จัดตั้งเมื่อวันที่
25 มิ.ย. 2561 กองทุน GLDM มีผลการดำเนินงานรวมอยู่ที่ประมาณ 259% สะท้อนบทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก และสามารถใช้เป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนในภาวะตลาดที่มีความผันผวนได้เป็นอย่างดี
“ปัจจุบันนักลงทุนให้ความสนใจ DR ที่อ้างอิงกองทุนทองคำเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถลงทุนในทองคำได้
โดยไม่ต้องถือครองทองคำจริง ใช้เงินลงทุนไม่สูง มีสภาพคล่อง สามารถซื้อขายได้สะดวกเหมือนหุ้นไทย อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงในช่วงที่ภาวะตลาดมีความไม่แน่นอน และไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเก็บหรือดูแลทองคำจริง ซึ่งการนำ DR “GOLDM01” เข้าจดทะเบียนบนกระดานหุ้นไทยครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหลักทรัพย์บัวหลวงในการเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนระดับโลกมาสู่นักลงทุนไทยอย่างต่อเนื่อง” นายพิเชษฐ กล่าว
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ หลักทรัพย์บัวหลวง กล่าวว่าDR มีแนวโน้มจะเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่เป็นช่องทางลงทุนหลักในต่างประเทศสำหรับนักลงทุนไทยมากขึ้น สะท้อนจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ของ DR ทั้งหมดในตลาดหุ้นไทยที่อยู่ประมาณ 65,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2569) ซึ่งนับเป็นจุดสูงสุดใหม่ โดยเติบโตจากสิ้นปี 2568 ที่ 54,000 ล้านบาท และสิ้นปี 2567 ที่ 29,000 ล้านบาท อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่มูลค่าซื้อขาย DR เฉลี่ยต่อเดือนนับจากต้นปี 2569 เท่ากับ 23,000 ล้านบาท เติบโตจากค่าเฉลี่ยรายเดือนของปี 2568 และ 2567 ที่ 15,000 ล้านบาท และ 4,600 ล้านบาท ตามลำดับ
ปัจจุบัน DR01 ซื้อขายในตลาดหุ้นไทย รวมทั้งสิ้น 49 หลักทรัพย์ ครอบคลุมการลงทุนในดัชนีหุ้นชั้นนำของโลก ทั้งสหรัฐฯ จีน ฮ่องกง เวียดนาม อินเดีย และญี่ปุ่น รวมถึงหุ้นสามัญชั้นนำในตลาดสหรัฐฯ ฮ่องกง และยุโรป โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 17,000 ล้านบาท คิดเป็น 26% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ DR ทั้งอุตสาหกรรม อีกทั้งนับตั้งแต่ต้นปี 2568 DR01 ยังสามารถสร้างผลตอบแทนรวมเฉลี่ย +22% สูงกว่าผลตอบแทน SET Index ที่อยู่ระดับ +14% (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2569)
โดยหนึ่งในหลักทรัพย์ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนไทย คือ DR “MICRON01” ที่อ้างอิงผู้นำชิปหน่วยความจำของโลก ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ระยะยาว ส่งผลให้ราคาปรับขึ้นกว่า 200% นับตั้งแต่เข้าซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2569 และถือเป็น DR ที่มีมูลค่าการซื้อขายรวมสูงสุดในอุตสาหกรรมในช่วง 6 เดือนแรกของ
ปี 2569 ที่ 7,800 ล้านบาท สะท้อนถึงความสำเร็จในการคัดเลือกหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีศักยภาพการเติบโตในระดับโลก
เพื่อนำเสนอทางเลือกการลงทุนคุณภาพให้แก่นักลงทุนไทยผ่านตลาดหุ้นไทย และตอกย้ำว่าการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายความเสี่ยงและยกระดับศักยภาพการสร้างผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนในระยะยาวได้
ทั้งนี้ DR “GOLDM01” จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 25มิถุนายน 2569ผ่านกระบวนการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนโดยตรง (Direct Listing) โดยไม่ต้องจองซื้อล่วงหน้าเหมือนกรณี IPO
ทำให้นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ในวันดังกล่าว ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ์ได้ที่ www.sec.or.thwww.set.or.th และ www.bualuang.co.th/dr หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทีม BLS Global Investing โทร. 0 2618 1999