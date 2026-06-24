บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ (INVX) มองว่าตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงในไตรมาส 3/69 จากความไม่แน่นอนของการเจรจาสหรัฐ-อิหร่านที่ยังต้องรอระยะเวลา 60 วัน เพราะอาจมีบางข้อตกลงที่อิหร่านไม่สามารถยอมรับได้ เช่น ข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ เป็นต้น ประกอบกับ El Nino ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและซัพพลายเชน แม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวลงมาแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม คาดว่าดัชนี SET จะฟื้นตัวในไตรมาส 4/69 หลังรับรู้ปัจจัยกดดันต่างๆ ไปมากแล้ว
INVX ปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี SET ปี 69 เป็น 1,550-1,600 จุด จากเดิม 1,500-1,550 จุด เพื่อสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาด และประเมินกำไรบริษัทจดทะเบียนจะเติบโตประมาณ 20% ส่วนปี 70 มองดัชนี SET มีโอกาสขึ้นไปแตะระดับ 1,720 จุด ได้
InnovestX ขยับเป้า SET แตะ 1,600 จุดแม้ Q3 ส่อวูบแต่เชื่อฟื้นแรง Q4 แนะเขย่าพอร์ตดักเก็บ 5 หุ้นเด่น
หุ้นเด่นสำหรับไตรมาส 3/69 ได้แก่ CENTEL, CPN, GULF, HANA และ WHA เป็นต้ล
นายสุทธิชัย คุ้มวรชัย Head of Investment Strategy & Research ของ INVX กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ ระหว่างแรงกดดันจากปัจจัยเสี่ยงเดิมและแรงขับเคลื่อนใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้น โดยมองว่าโลกยังเผชิญ 3 แรงดึงสำคัญ ได้แก่ เงินเฟ้อจากต้นทุนพลังงาน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูง และความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินสหรัฐ
อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็น 3 แรงส่งใหม่จากการลงทุนด้าน AI การคลี่คลายของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากหลายประเทศ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจโลกให้ก้าวผ่านช่วงชะลอตัว และสร้างโอกาสการลงทุนรอบใหม่ในระยะข้างหน้า
นายปิยศักดิ์ มานะสันต์ หัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจ INVX กล่าวว่า ภาพของเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวในลักษณะ U-Shape Recovery โดยอาจชะลอตัวในช่วงไตรมาส 2/69 และไตรมาส 3/69 จากต้นทุนการเงินที่ตึงตัวขึ้นทั่วโลก สัญญาณอ่อนตัวของภาคการผลิตยุโรป ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่ลดลง และการเติบโตแบบ K-shaped growth ในจีนที่ภาคการผลิตและส่งออกดี แต่การใช้จ่ายในประเทศซบเซา ก่อนจะทยอยฟื้นตัวในช่วงไตรมาส 4/69 จากแรงสนับสนุนของการลงทุนด้านเทคโนโลยีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศ
สำหรับประเทศไทย INVX ได้ปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปี 69 จาก 1.4% เป็น 1.6% จากแรงหนุนของการลงทุนภาคเอกชน อุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ และ โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามพัฒนาการของมาตรการดังกล่าว รวมถึงกระแสการลงทุนด้าน AI และการบังคับใช้มาตรา 301 ของสหรัฐอย่างใกล้ชิด
นายสิทธิชัย ดวงรัตนฉายา หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุน INVX กล่าวว่า แม้ว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุส หลังจากการทำข้อตกลงหยุดยิง 60 วัน ระหว่างสหรัฐและอิหร่านและรอบใหญ่ของวัฏจักรการลงทุนใน AI รวมถึงความคาดหวังจากการเลือกตั้งของสหรัฐในเดือนพ.ย. 69 จะเป็นประเด็นสนับสนุนตลาดและทำให้ความเสี่ยงขาล่างไม่สูงนัก แต่ความเสี่ยงที่ตลาดจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลง จะเป็นผลมาจากผลของปรากฎการณ์ El Nino ที่รุนแรงขึ้นและแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นของภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ รวมถึงการเปลี่ยนท่าทีของธนาคารกลางทั่วโลกที่จะดำเนินนโยบายการเงินตึงตัวขึ้นเพื่อสู้กับเงินเฟ้อ
นายศรัณย์ โพธิวิรัตนานนท์ Head of Proprietary Trading ของ INVX กล่าวว่า นอกจากการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้ว InnovestX ยังมองว่าการกระจายการลงทุนไปยังบริษัทชั้นนำระดับโลกจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้น ท่ามกลางสภาวะที่เศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกยังเผชิญความไม่แน่นอนในหลายมิติ โดยภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี DR23 ได้ขยายจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิง สู่ 85 หลักทรัพย์ ครอบคลุม 4 ประเทศ และ 6 ตลาดหลักทรัพย์สำคัญของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน และญี่ปุ่น สะท้อนความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงโอกาสการลงทุนระดับโลกได้สะดวกมากขึ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน DR23 ครอบคลุมธีมการลงทุนสำคัญของโลก ทั้ง AI และเซมิคอนดักเตอร์ หุ่นยนต์ เทคโนโลยีดิจิทัล การเงินดิจิทัล เฮลท์แคร์ พลังงาน และ ETF ชั้นนำระดับโลก ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงเมกะเทรนด์การเติบโตระยะยาวได้ด้วยเงินบาท ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไทยที่มีอยู่เดิม ในช่วงเวลาที่การกระจายการลงทุนมีความสำคัญมากขึ้น DR23 จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่เชื่อมโยงกับโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด เข้าถึงการลงทุนระดับโลก ได้ง่าย ด้วย DR23
InnovestX มองว่าในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกกำลังพยายามหลุดพ้นจากแรงกดดันและความไม่แน่นอน นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพ การกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม และการมองหาโอกาสจากเมกะเทรนด์ระยะยาว เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการบริหารความเสี่ยงและการเติบโตของพอร์ตการลงทุนในอนาคต