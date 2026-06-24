หุ้นปิดเช้าพุ่ง 10.06 จุด รีบาวด์หลังร่วงแรง Rotate เข้ากลุ่ม Value จับตามุมมอง กนง.ต่อเศรษฐกิจไทย

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,550.96 จุด เพิ่มขึ้น 10.06 จุด (+0.65%) มูลค่าซื้อขายราว 34,727 ล้านบาท
การซื้อขายภาคดัชนีฟื้นตัว โดยทำจุดสูงสุด 1,552.36 จุด และจุดต่ำสุด 1,536.37 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้รีบาวด์ตามคาด หลังวานนี้ร่วงแรงจากความกังวลหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ปรับฐานหลังราคาขึ้นมามากและ Valuation สูง จึงมีแรงขายทำกำไรออกมาเมื่อ Price in ปัจจัยบวกไปพอสมควรแล้ว กระทบ DELTA
อย่างไรก็ตาม วันนี้มีแรงซื้อกลับหุ้นกลุ่มเทคฯ โดยเช้านี้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เริ่มมีจังหวะฟื้นตัว สอดคล้องกับหุ้นไทยในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ฟื้นตัว แม้ DELTA ยังมีแรงขายเนื่องจาก Valuation สูง ประกอบกับกังวลเกณฑ์ Cap Weight
นายวทัญ มองว่า ตลาดหุ้นไทยเกิด Sector Rotation เม็ดเงินไหลออกจากหุ้นเทคฯ เข้าสู่กลุ่ม Value play มากขึ้น โดยเช้านี้กลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม ปรับตัวขึ้น อาทิ AOT MINT
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังแกว่งแดนบวกได้ต่อ จับตาผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แม้ตลาดคาดมีมติคงอัตราดอกเบี้ย แต่ยังต้องติดตามมุมมองต่อเศรษฐกิจ
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศคืนนี้ติดตาม บริษัท Micron Technology หนึ่งในผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ของสหรัฐฯ จะรายงานผลประกอบการ ซึ่งอาจสร้างความผันผวนให้กับหุ้นกลุ่มเทคฯ ได้ ประเมินกรอบแนวรับ 1,540 จุด และแนวต้าน 1,560 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,775.74 ล้านบาท ปิดที่ 61.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,775.20 ล้านบาท ปิดที่ 315.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 2,647.47 ล้านบาท ปิดที่ 60.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,777.62 ล้านบาท ปิดที่ 354.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,525.37 ล้านบาท ปิดที่ 211.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท