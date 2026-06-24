“JAS” ชวนผู้ประกอบการเตรียมร้านให้พร้อม รับชมทุกแมตช์กีฬาระดับโลกอย่างถูกลิขสิทธิ์ผ่าน “Monomax”

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JASร่วมกับ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO เดินหน้าต่อยอดธุรกิจด้าน Sports & Entertainment อย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026™) ในประเทศไทย พร้อมต่อยอดพอร์ตคอนเทนต์กีฬาระดับโลกที่ครอบคลุม อาทิ Premier League, Emirates FA Cup, Volleyball World และ UEFA EURO ผ่านแพลตฟอร์ม Monomax
ซึ่งกระแสฟุตบอลโลก 2026 ได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการในไทยควรให้ความสำคัญอย่างมาก คือ ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา เพราะการนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันแล้วนำไปเผยแพร่ซ้ำ การไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดีย หรือการเปิดรับชมเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้ลิขสิทธิ์อย่างถูกกฎหมาย JASจึงได้ออกแพ็กเกจสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ผับ บาร์ โรงแรม ร้านกาแฟ และสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ต้องการเปิดรับชมการแข่งขันกีฬาอย่างถูกลิขสิทธิ์ ครอบคลุมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง VNL , ฟุตบอลโลก 2026 และพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2026/27 โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครแพ็กเกจ Sports Premium เพื่อรับชมการแข่งขันสดครบทุกแมตช์ผ่าน Monomax พร้อมรับชมฟูลแมตช์ย้อนหลัง และไฮไลต์แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่เดียวในประเทศไทย ระยะเวลาแพ็กเกจนี้จะมีถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเพิ่มติม เงื่อนไขใบอนุญาตสิทธิ์เผยแพร่เชิงพาณิชย์เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับการสนับสนุนทั้งแฟนกีฬาและผู้ประกอบการไทยในการเข้าถึงคอนเทนต์กีฬาระดับโลกอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะร้านอาหาร ผับ บาร์ โรงแรม และสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างประสบการณ์การรับชมร่วมกับลูกค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามกฎหมาย เราเชื่อว่าการสร้างความตระหนักรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาควบคู่ไปกับการขยายโอกาสการเข้าถึงคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างระบบนิเวศด้านลิขสิทธิ์กีฬาที่เข้มแข็ง เพื่อให้ผู้ชมชาวไทยและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงการแข่งขันระดับโลกได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการบริโภคคอนเทนต์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน”
JAS ยังคงเดินหน้าส่งมอบประสบการณ์การรับชมกีฬาระดับโลกให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนการใช้งานคอนเทนต์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาและระบบนิเวศด้านลิขสิทธิ์ในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน