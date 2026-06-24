ATLAS ปลื้มโรดโชว์กระแสตอบรับดี

"แอตลาส เอ็นเนอยี " เดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุก จัดกิจกรรมโรดโชว์มาสคอต “น้องน้ำก๊าซ” ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี–เพชรบุรี ฟากบิ๊กบอส “สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์” ระบุกระแสตอบรับคึกคักจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ตอกย้ำความเชื่อมั่นแบรนด์ก๊าซหุงต้ม PT พร้อมลุยขยายฐานลูกค้า ทั้งครัวเรือนและภาคยานยนต์ ปูทางขึ้นสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำตลาด
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมการตลาดเชิงรุกในธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทั้งภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง ในพื้นที่ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายการรับรู้แบรนด์และเข้าถึงผู้บริโภคในพื้นที่ โดย ATLAS ได้จัดบูธกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม PT และก๊าซ LPG สำหรับภาคยานยนต์ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้ก๊าซคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนแนวทางการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
การจัดบูธกิจกรรมของ ATLAS ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้มพีที ซึ่งเป็นก๊าซหุงต้มคุณภาพมาตรฐาน พร้อมบรรจุในถังที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยก่อนส่งมอบถึงมือผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมร่วมสนุก พร้อมมอบสิทธิพิเศษมากมายให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมี “น้องน้ำก๊าซ” มาสคอตประจำแบรนด์ พร้อมส่งต่อแคมเปญ “น้องน้ำก๊าซช่วยแบก ลดทุกถัง สกัดค่าครองชีพ” ซึ่งมอบส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 100 บาทต่อถัง เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงพลังงานคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า อันเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ PT ในการอยู่เคียงข้างผู้บริโภคและร่วมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการ “Transform จาก PT LPG” เพื่อมอบสิทธิพิเศษแก่ประชาชนที่สนใจติดตั้งระบบแก๊ส LPG ในราคาพิเศษ ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานในการเดินทางและการประกอบอาชีพ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน พร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่คุ้มค่า เข้าถึงง่าย และเป็นมิตรต่อเศรษฐกิจครัวเรือน
“ผลตอบรับจากการจัดโรดโชว์ในครั้งนี้ มีประชาชนและผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับจะนำไปต่อยอดในการพัฒนาสินค้า การบริการ และการขยายเครือข่ายการจัดจำหน่ายให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น” นายสุวัชชัย กล่าว
ทั้งนี้ ATLAS ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุก ขยายฐานลูกค้าในทุกกลุ่ม ทั้งภาคครัวเรือน ภาคยานยนต์ และภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับการเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจ LPG ของประเทศไทย โดยต่อยอดจากความแข็งแกร่งในการครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในกลุ่ม LPG ภาคยานยนต์
อนึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทฯ มี Touchpoint รวม 746 แห่ง และมีร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (Company Owned Company Operated : COCO) จำนวน 500 สาขา มีส่วนแบ่งการตลาดก๊าซหุงต้มอยู่ที่ 4.8% ขณะที่ธุรกิจ LPG ภาคยานยนต์มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 30% ครองตำแหน่งผู้นำตลาดอันดับ 1 ของประเทศ