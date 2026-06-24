หุ้นรีบาวด์หลังดิ่งแรง อานิสงส์น้ำมันดิ่งกดเงินเฟ้อ จับตามุมมอง กนง.

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสรีบาวด์ทางเทคนิคหลังร่วงลงมาแรงเมื่อวานนี้ แม้ว่ายังอาจมีความเสี่ยงขายหุ้นเกี่ยวข้องเทคโนโลยีต่อ แต่ก็อาจจะมีจังหวะซื้อกลับจากที่เผชิญแรงขายออกมาค่อนข้างมากแล้ว ทำให้อาจเป็นปัจจัยช่วยหนุนดัชนีรีบาวด์ขึ้นมาได้
ขณะที่ราคาน้ำมันย่อตัวลงต่อเนื่อว ทำให้ภาพของเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าผ่อนคลายลง แต่ก็อาจมีแรงขายหุ้นที่อิงราคาน้ำมันในตลาดหุ้นบ้านเราได้
อย่างไรก็ตาม วันนี้แนะจับตาการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1% แต่ต้องติดตามมุมมองเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
โดยให้แนวต้าน 1,565 จุด และแนวรับ 1,530 จุด