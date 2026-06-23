เรืองไกร ยื่นหลักฐาน กกต. จี้สอบ "ภาวุธ" ฟอกเงิน Forex ฟาด ปชน. ถึงยุบพรรค

เรืองไกร บุกสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องครั้งใหม่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 พร้อมหลักฐานอ้างเส้นเงินบริจาค 90,000 บาทของพรรคประชาชน เชื่อมโยงโดยตรงกับบริษัทในเครือข่ายเทรด Forex เถื่อนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กำลังสืบสวนอยู่ โดยหนึ่งใน สส.บัญชีรายชื่อของพรรคมีชื่อพัวพันเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว หาก กกต. พบว่าเงินบริจาคมาจากการกระทำผิดกฎหมายจริง อาจยกระดับไปถึงการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคได้
นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยภายหลังยื่นหนังสือว่า จากการตรวจสอบพบหลักฐานเส้นทางการเงินที่ บริษัท เพย์โซลูชั่น จำกัด ได้โอนเงินเข้าบัญชีพรรคประชาชน โดยบริษัทแห่งนี้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเทรด Forex ที่ผิดกฎหมาย และกำลังตกเป็นเป้าหมายการสืบสวนของ DSI ประเด็นที่ทำให้ข้อกล่าวหามีน้ำหนักมากขึ้นคือ การค้นพบชื่อของ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว
"นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคบัญชี แต่ผมมีหลักฐานว่า แม้หลังจากนายภาวุธก้าวเข้าสู่สถานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ก็ยังคงมีการโอนเงินจากบริษัทนี้เข้าระบบของพรรครวม 3 ครั้ง ข้อเท็จจริงนี้เปิดช่องให้เกิดข้อสงสัยอย่างยิ่งว่า เงินบริจาคดังกล่าวอาจปนเปื้อนกับเงินสกปรก ซึ่งหาก กกต. พิสูจน์ได้ก็ต้องดำเนินการตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 90 (3) และมาตรา 72 โดยไม่มีข้อยกเว้น" นายเรืองไกร ระบุ
ทั้งนี้คำร้องของนายเรืองไกร เป็นมากกว่าการตรวจสอบสถานะทางการเงินทั่วไป แต่เจาะจงไปที่หลักการสำคัญของกฎหมายพรรคการเมืองที่ห้ามรับเงินซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หากไต่สวนแล้วพบมูล ความผิดนี้จะมีผลร้ายแรงถึงขั้นนำไปสู่การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรค ซึ่งเป็นจุดที่ตลาดการเมืองไทยต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่พรรคประชาชนกำลังเผชิญแรงกดดันจากการสอบสวนของ กกต. หลายคดีพร้อมกัน รายงานภายในระบุว่า คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบคำร้องอื่น ๆ อาทิ การแต่งตั้งผู้ช่วย สส. ที่อาจไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ และกรณีผู้บริหารพรรคเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารบริษัท สเปกเตอร์ ชี จำกัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชน อันอาจเข้าข่ายการเอื้อประโยชน์และแสวงหากำไรร่วมกัน
นอกจากนี้ ระบบการรับสมาชิกพรรคออนไลน์ที่ให้กรอกหมายเลข Laser ID หลังบัตรประชาชนยังตกเป็นเป้าเพ่งเล็ง โดย กกต. กำลังตรวจสอบว่าอาจมีการใช้ปฏิบัติการด้านข้อมูล (IO) มาขับเคลื่อนและครอบงำกิจกรรมของพรรคหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดนี้เข้าข่ายการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
สำหรับภาคการเมือง การร้องเรียนที่มาพร้อมหลักฐานเส้นเงินครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณที่อันตรายกว่าการร้องเรื่องข้อบังคับพรรคทั่วไป เพราะเกี่ยวโยงโดยตรงกับคดีอาญาทางการเงินที่ DSI รับผิดชอบอยู่ หากเส้นเงินถูกชี้ชัดว่ามาจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กลไกทางกฎหมายจะไม่ได้หยุดอยู่แค่การปรับหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง แต่จะกระทบต่อสถานะความเป็นพรรคการเมืองทั้งองค์กร นี่จึงเป็นการสกัดที่จุดอ่อนสำคัญของพรรคการเมืองในประเทศไทย นั่นคือ ความโปร่งใสของแหล่งเงินทุน