แบงก์กรุงเทพฝ่านิวไฮ / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ แม้ไม่ร้อนแรงเหมือนหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดดเด่นเหมือนหุ้นกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แต่ยังติดอยู่ในหุ้นกลุ่มที่นักวิเคราะห์ให้คำแนะนำลงทุน เพราะปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง อัตราเงินปันผลสูง และมีผลกำไรที่มั่นคง
หุ้นแบงก์ขนาดใหญ่ปีนี้ขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเริ่มสร้างจุดสูงสุดใหม่ รวมทั้งหุ้นธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ซึ่งการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ดีดตัวขึ้นแรงนำกลุ่มแบงก์ขนาดใหญ่ โดยปิดที่ราคา 180 บาท เพิ่มขึ้น 5 บาท ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่หนาแน่น 5,890 ล้านบาท
ในรอบ 12 เดือน BBL เคยลงไปลึกถึง 136 บาท และขึ้นมาสูงสุดที่ 181 บาท โดยราคาปิดเมื่อวันจันทร์กำลังจ่อทะลุสร้างจุดสูงสุดใหม่ ขณะที่หุ้นธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ได้สร้างจุดสูงสุดในรอบ 12 เดือนไปแล้ว ระหว่างชั่วโมงซื้อขายเมื่อวันจันทร์ โดยราคาขึ้นไปสูงสุดที่ 211 บาท
ปัจจัยพื้นฐานหุ้นแบงก์ขนาดใหญ่ไม่ได้ด้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มอื่น โดยมีค่า P/E เรโชต่ำ อัตราเงินปันผลสูง และผลประกอบการมั่นคง โดย BBL มีค่า P/E เรโชเพียง 7.74 เท่า อัตราเงินปันผล 5.56% และราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่ 0.59 เท่า
ผู้ถือหุ้นลำดับต้น ๆ ของ BBL ยาวเหยียดไปด้วยผู้ถือหุ้นสถาบันทั้งในและต่างประเทศ และส่วนใหญ่ถือเพื่อการลงทุนระยะยาว เพราะอัตราผลตอบแทนคุ้มกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก ขณะที่ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง แม้จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ หรือสงครามตะวันออกกลางก็ตาม
ผู้ถือหุ้นรายย่อยธนาคารกรุงเทพมีจำนวน 58,851 ราย และมักจะถือหุ้นกันยาว เพราะไม่ต้องกังวลต่อความผันผวนของราคามากนัก แม้บางช่วงอาจเกิดการปรับตัวลงตามสถานการณ์ตลาดหุ้นที่ผันผวน เช่นเดียวกับหุ้นธนาคารขนาดใหญ่ตัวอื่น ๆ แต่ราคาก็สามารถไต่ระดับกลับขึ้นมาใหม่ได้เมื่อความผันผวนผ่านไป
ปี 2567 BBL มีกำไรสุทธิ 45,211 ล้านบาท ปี 2568 มีกำไรสุทธิ 46,006 ล้านบาท และไตรมาสแรกปี 2569 มีกำไรสุทธิ 10,993 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 12,617 ล้านบาท
17 โบรกเกอร์ได้ออกบทวิเคราะห์หุ้น BBL แทบทั้งหมดมีคำแนะนำให้ซื้อ มีเพียงไม่กี่รายที่แนะนำให้ถือ และมีเพียง 1 รายแนะให้ขาย โดยราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 179 บาท แต่บางโบรกเกอร์กำหนดราคาเป้าหมายไว้เพียง 150 บาท ขณะที่บางโบรกเกอร์ให้ราคาเป้าหมายที่ 198 บาท
แต่ราคาหุ้น BBL วิ่งทะลุเกินเป้าหมายแล้ว และกำลังสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายปี เช่นเดียวกับหุ้นแบงก์ขนาดใหญ่ตัวอื่น ๆ ซึ่งฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์โบรกเกอร์สำนักต่าง ๆ อาจต้องทบทวนบทวิเคราะห์ และปรับขึ้นราคาเป้าหมายหุ้นกลุ่มแบงก์กันใหม่
ถ้าเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุน หุ้นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งกว่า โดยค่า P/E เรโชต่ำเป็นเลขตัวเดียว อัตราเงินปันผลสูงระดับ 5% ขึ้นไป เพียงแต่แนวโน้มการเติบโตของผลกำไรและราคาหุ้นอาจไม่โลดโผนเหมือนหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือกลุ่ม GULF เท่านั้น
แต่ถือหุ้นแบงก์ติดไว้ในพอร์ต ถือว่านอนตาหลับ เพราะอัตราเงินปันผลเป็นหลักประกันสำหรับการลงทุนระยะยาว แถมรอบนี้ยังมีกำไรส่วนต่างราคาหุ้นกันถ้วนหน้า รวมทั้งหุ้น BBL ด้วย