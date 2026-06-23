หุ้นปิดดิ่งหนัก 33.23 จุดวอลุ่มทะลุ 1.14 แสนล้าน เซ่นพิษหุ้นเทคฯโลกปรับฐาน DELTA-แบงก์ใหญ่กอดคอร่วง

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,540.90 จุด ลดลง 33.23 จุด (-2.11%) มูลค่าซื้อขาย 114,176.66 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ ดัชนีปรับตัวลงมาเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวัน โดยทำจุดต่ำสุด 1,538.69 จุด และจุดสูงสุด 1,569.78 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 380 หลักทรัพย์ ลดลง 115 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 157 หลักทรัพย์
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงแรงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยที่มีแรงขายหุ้นอิงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกเทขายออกมาเป็นแรงกดดันหลัก โดยเฉพาะ DELTA กดดัชนีลงไปราว 16 จุด รวมทั้งแรงขายหุ้นกลุ่มแบงก์ใหญ่หลังจากขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว
ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมามากคาดนักลงทุนต่างชาติขายออกมา โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ เป็นอีกแรงกดดันดัชนีในวันนี้ และยังไม่มีปัจจัยใหม่อื่นๆ เข้ามาหนุน ทำให้ภาพดัชนีเป็นช่วงของการปรับฐานหลังจากที่ขึ้นมาค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดว่าตลาดฯมีโอกาสรีบาวด์ได้หลังจากวันนี้ลงมาค่อนข้างลึก แต่ยังต้องรอดูทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐในคืนนี้ และตลาดหุ้นเอเชียช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกัน รวมทั้งติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ โดยให้แนวต้าน 1,560 จุด แนวรับ 1,520 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF มูลค่าการซื้อขาย 13,663.95 ล้านบาท ปิดที่ 60.50 บาท ลดลง 0.75 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 7,644.98 ล้านบาท ปิดที่ 317.00 บาท ลดลง 18.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,453.78 ล้านบาท ปิดที่ 207.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,554.32 ล้านบาท ปิดที่ 35.00 บาท ลดลง 0.75 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 3,142.68 ล้านบาท ปิดที่ 177.50 บาท ลดลง 2.50 บาท